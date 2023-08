A Copa Sul-Americana, apesar de ser uma competição internacional, transformou-se numa disputa excepcionalmente doméstica nas quartas de final. Não para todos, mas para Fortaleza e América de Minas Gerais, dois times brasileiros da Série A. Na fase de grupos, o Leão foi o primeiro do Grupo H com 15 pontos. O América foi o segundo do Grupo F com 10 pontos. O Fortaleza passou direto para as oitavas. O América teve de disputar o playoff com o Colo-Colo. Perdeu o primeiro jogo (2 x 1) em Santiago e ganhou o segundo jogo (5 x 1) em Belo Horizonte. Classificou-se para as oitavas.

Nas oitavas, o Fortaleza ganhou do Libertad em Assunção (0 x 1) e empatou (1 x 1) no Castelão. O Leão passou para as quartas. Nas oitavas, o América empatou (1 x 1) com o Bragantino em Belo Horizonte e empatou (3 x 3) no jogo de volta em São Paulo. Na decisão por pênaltis, o América venceu (3 x 4). Assim Fortaleza e América traçaram seus caminhos. Observa-se que em tudo o Fortaleza tem sido melhor. Pelas campanhas, todas as condições são favoráveis ao Fortaleza. Entretanto, vale a advertência: o modelo mata-mata é imprevisível e traiçoeiro. Nem sempre permanece na competição o time mais qualificado.