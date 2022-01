Tempo de espera para Fortaleza e Ceará

O Campeonato Cearense está em pleno andamento. De longe, só observando, os dois maiores rivais estão esperando os adversários que terão nas quartas de final. Ao término da fase de grupos, o terceiro colocado enfrentará o Fortaleza e o quarto colocado enfrentará o Ceará. Mas, antes de iniciarem suas participações, Ceará e Fortaleza terão de encarar a Copa do Nordeste. O longo tempo de espera logo será substituído por uma sequência de atividades.

É impossível fazer comentários sobre o que poderão inicialmente apresentar os representantes cearenses. Foram muitas contratações. Também muita gente foi embora. A nova realidade somente será conhecida na medida em que os jogos forem acontecendo. É assim mesmo que funciona a coisa, principalmente quando não há pré-temporada. O Ceará, por exemplo, fez um jogo-treino com o Floresta. O Vozão colocou duas formações. Uma no primeiro tempo; outra no tempo final. Como tirar conclusões? Impossível.

O Fortaleza também não teve pré-temporada. Enfim, é hora de começar. Sem esquecer que o Floresta, time de nome sugestivo nestes tempos em que se clama por conservação ambiental, também estreará no sábado.

Simplicidade

Na apresentação de Silvio Romero, observei um detalhe importante: Romero é simples, sem frescuras. Jamais posou de celebridade. Pelo contrário, cuidou de ser próximo de todos, amável no falar, gentil nas atitudes. Isso é muito bom. Outro ponto importante: sua permanente referência à família. Bela atitude. Exemplo vivo de um pai de família responsável. Ótimo.

Convivência

Vai ser mesmo preciso o futebol conviver, ainda por muito tempo, com as consequências da Covid. Em momentos, hora de separar; em momentos hora de unir. Vai ao ritmo de maior ou menor contaminação. O jogo Sergipe x Ceará terá as formações das equipes totalmente comprometidas. Nos dois lados haverá muitos atletas fora. Como, então, analisar os padrões das duas equipes?

Reabertura

O Estádio Presidente Vargas já está na reta final dos trabalhos de recuperação. Em março, segundo previsões, estará novamente à disposição dos clubes e do público. Ótimo. Tenho pelo PV um carinho especial porque foi o cenário de minha infância quando em 1957 comecei a acompanhar futebol. Só não gostei quando me disseram que futuramente poderão usar lá gramado misto.

Saudade

Meu querido Narcélio Limaverde partiu. Profissional digno. Com ele trabalhei na Rádio Verdes Mares. Um ser humano admirável. Deixa um legado para as futuras gerações. No ano passado eu e o Roberto Ribeiro o homenageamos no programa Conversa com o Tom, na Verdinha. Foi o nosso último contato. Ele estava muito feliz. Ficam as belas recordações de um tempo inesquecível.