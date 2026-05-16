Tabu e rivalidade centenária no Clássico-Rei

Mais um clássico-rei. Tem tabu. Tem medo. Tem apreensão. Situações bem definidas. O Fortaleza na zona que leva ao playoff da Série B. O Ceará próximo à zona maldita. O clássico ganha contornos especiais. Mas, na hora que a bola rola, vale o que está posto ali, no momento.

Gostaria de um clássico-rei em circunstâncias bem diferentes. Um clássico com os dois na cabeça, no topo. Mas nem sempre é assim. Então seja como está. Independentemente das posições, é a rivalidade em campo. Rivalidade de mais de cem anos.

Cada jogo, uma história. Um episódio especial para contar. Artilheiro se consagra nos clássicos. Quem se notabiliza nos clássicos entra para a galeria dos imortais. Ganha fardão de academia. As cadeiras mais notáveis são as de número dez, nove e sete. Gildo, Croinha, Clodoaldo, Sérgio Alves...

Não há favorito. Pouco importa quem está melhor. Zebra não entra em campo nos clássicos. As surpresas entram, sim. Às vezes, uma goleada, mas isso é exceção. Que haja um belo espetáculo. E paz entre as torcidas.

Desfalques

No clássico-rei de amanhã, haverá desfalques importantes nas duas equipes. No Ceará: Richard, Ronald, Zanocelo, Lucca e Wendel Silva. No Fortaleza: o técnico Carpini, Brítez, Pierre e Ryan. Cito apenas os principais. Até nas ausências, há um certo equilíbrio. Faz parte.

Improvável

Ao longo dos anos, aprendi que, não raro, torna-se destaque no clássico uma figura improvável, que havia entrado apenas como coadjuvante. Um substituto, que se livra da sombra do titular, e faz mais bonito. Não sei quem poderá ser um protagonista assim, amanhã. É imprevisível.

Há muitos anos

Há décadas, quando o saudoso Dimas Filgueiras era treinador do Ceará, ele escondeu a escalação alvinegra antes de um clássico-rei. Segurou o quando foi possível. Quando divulgou, surgiu o nome Luciano. Um desconhecido. Surpresa total. Luciano foi o melhor do clássico. Tomou conta da marcação e anulou as investidas do adversário.

Destino

Não sei depois qual foi o destino do Luciano. Sei que nunca mais repetiu a notável atuação que fez naquela ocasião. São coisas que acontecem esporadicamente. E somente acontecem em clássicos. Amanhã, em uma das equipes ou nas duas, quem sabe se não surgirá algum “Luciano” capaz de mudar a história?

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