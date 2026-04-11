Sete times cearenses em competição nacional

Uma avalanche de jogos marca o fim de semana no futebol brasileiro. Mesmo fora da Série A nacional, os times cearenses estão em bloco nas disputas das demais Séries. São sete times em ação: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Tirol, Iguatu e Atlético Cearense.

É tanto jogo que pouca gente percebe onde cada um está cuidando de fazer a sua parte. Claro que o público acompanha mais de perto a Série B porque Ceará e Fortaleza estão inseridos na segunda divisão do futebol brasileiro. Mas fora da elite há vida, sim. Uma vida bem intensa.

Na Série C, está o Floresta, que hoje, no Estádio Domingão, em Horizonte, recebe o Santa Cruz de Recife, uma das mais tradicionais equipes do Nordeste. O Floresta e o Santa Cruz estão com três pontos, pois venceram na estreia. O Floresta ganhou da Inter de Limeira e o Santa Cruz ganhou do Itabaiana.

Foi na Série C que o Fortaleza sofreu durante oito anos, antes de dar a sacudida espetacular que o levou à Série A, à Copa Sul-Americana e à Copa Libertadores da América. A Série C é complicada.

Série D

Na quarta divisão do futebol brasileiro estão quatro times cearenses: Ferroviário, Tirol, Iguatu e Atlético. Hoje, no PV, às 17 horas, enfrentam-se Ferroviário e Tirol. No Albertão, em Teresina, às 17 horas, Piauí x Atlético-CE. No Pedro Alelaf, às 16 horas, Parnahyba x Iguatu. São 96 times, distribuídos em 16 grupos de seis.

Peculiaridades

Cada Série tem suas especificidades. A “D” é complicada. Os quatro primeiros de cada grupo vão para a segunda fase. Aí começa o mata-mata. A terceira fase também é mata-mata. Depois, as oitavas, quartas, semifinal, playoff de acesso e final. Sobem seis times para a Série C: quatro diretos e dois do playoff.

Série C

São 20 clubes. O Floresta é o único time cearense na categoria. São três fases. Dos 20 clubes, oito classificam-se para a segunda fase, que será no modelo pontos corridos. Formarão dois grupos de quatro. O primeiro, de cada grupo, passará para a terceira fase, a final.

Concentração

O que chama a atenção é a Série B. Motivo simples: nesta Série, Ceará e Fortaleza concentram seus esforços para alcançar a classificação e o retorno à Série A nacional. A meta principal no ano é priorizar o retorno à elite. Mas, pela situação presente, imperam ainda muitas incertezas.

Conclusão