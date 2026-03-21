Série B para Ceará e Fortaleza: Começa o maior desafio do ano

Repetidas vezes tenho dito que, no final do ano, se tricolores e alvinegros não subirem para a Série A, restará terrível frustração, pouco interessando o que venham a fazer nas competições paralelas. A única coisa que ainda poderá aliviar, caso ocorra a não ascensão, será o título de campeão da Copa do Brasil.

O Fortaleza passou sete anos consecutivos na Série A (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025). O Ceará passou cinco anos consecutivos na Série A (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022). Depois, passou dois anos na Série B (2023 e 2024). Voltou para a Série A em 2025 e novamente foi rebaixado.

Quem passa significativo tempo na elite nacional não aceita o retrocesso de voltar para a Série B. É uma desvalorização na qualidade, no conteúdo, nas finanças e no prestígio. É como mercadoria de segunda classe. Isso incomoda demais, principalmente quando se trata de time de massa.

Vocês acreditam que Fortaleza e Ceará chegarão nos dois primeiros lugares, garantindo assim as duas vagas diretas na Série A? Para mim, o importante será subir, seja de que maneira for, de forma direta ou indireta.

Prioridade

Na quarta-feira da próxima semana, começará a Copa do Nordeste, que este ano não contará com a participação Esporte Clube Bahia. No PV, às 21:30, haverá o clássico tricolor cearense, Ferroviário x Fortaleza. Na quinta-feira, às 19 horas, no Castelão, o Ceará recebe o ABC de Natal. Prioridade, penso eu, deve ser a Série B.

Treinador

Juan Pablo Vojvoda, que o Santos demitiu, é um dos melhores treinadores que eu conheci. Lamentavelmente, continua no futebol brasileiro a terrível prática de escolher o treinador como bode expiatório de uma equipe limitada. A meu juízo, quem saiu perdendo foi o Santos. Vojvoda não é milagreiro.

Preocupante

O começo da participação do Remo, que voltou à Série A, é preocupante. Jogou sete vezes. Perdeu quatro jogos. Empatou três. Não sabe o que é vitória. Lá estão Zé Welison (ex-Fortaleza), Yago Pikachu (ex-Fortaleza) e o técnico Léo Condé (ex-Ceará). Nem no Mangueirão tem conseguido se estabelecer.

Semelhante

Incrível é a coincidência da campanha do Cruzeiro com a campanha do Remo. Quase tudo igual, exceto no número de gols marcados. Até no saldo de gols estão iguais (menos oito). O Cruzeiro fez sete jogos. Quatro derrotas. Três empates. Nenhuma vitória. Está feia a coisa.

Narrador