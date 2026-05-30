Série B: avançar é preciso

As campanhas do Fortaleza e do Ceará na segunda divisão do Campeonato Brasileiro estão abaixo do prognóstico feito no início do ano. Como os dois estavam vindo da elite nacional, a impressão inicial era a de que se estabeleceriam no topo. Não é o que está acontecendo.

O Fortaleza faz uma campanha razoável. O quinto lugar ainda não é a posição ideal, máxime para uma equipe que por duas vezes chegou ente os quatro melhores da Série A, ou seja, entre os quatro melhores times do Brasil. Estar na faixa do playoff é estar na areia movediça do mata-mata.

A situação do Ceará é vexatória. Fora da zona de playoff, o Vozão tem de tomar muito cuidado com turma que vem de trás. Este jogo com o Operário-PR ganha contorno especial exatamente porque os dois têm o mesmo número de pontos (13). Passou a ser obrigatória uma vitória do Ceará amanhã.

Minha expectativa é simples: até a 19ª rodada, metade da competição, Fortaleza e Ceará terão de avançar bastante. O returno, como costumo citar, é semelhante ao “tie-break” do vôlei: um erro pode ser fatal.

Returno

Deixar tudo para ser resolvido no returno é assumir riscos demais. Foi assim que o Ceará se perdeu no ano passado. Não abriu vantagem. Resultado: foi perdendo pontos até chegar à última rodada. Pois foi exatamente na última rodada que recebeu a sentença fatal.

Quase

Foi no returno da Série A de 2025 que também o Fortaleza se deu mal. Deixou para reagir no returno. Deu até a impressão de que escaparia da degola. Mas exatamente na última rodada também recebeu a sentença fatal. Fortaleza e Ceará desabaram juntos em 2025. Não podem, pois, tropeçar na mesma pedra.

Série A

É preciso tomar muito cuidado com alguns conceitos que estão sendo explorados por técnicos adversários. Alguns afirmam que o Fortaleza e o Ceará estão na Série B, mas na verdade são times da Série A. Tudo bem. Mas é preciso ver o padrão do momento. O que vale é o futebol praticado hoje.

Estrutura

Uma coisa é a estrutura física da sede, junto com o patrimônio vivo, que é massa de torcedores. Aí, sim, Fortaleza e Ceará devem ser qualificados como times da Série A. É verdade. Mas há uma diferença entre a estrutura e o futebol atual. A rigor, estão no padrão Série B. E enfrentando algumas dificuldades.

Conclusão

Mais do que nunca a concentração de esforços dos dois representantes cearenses deve ser na Série B nacional. Quando o ano terminar, se não houver a ascensão, ficará a frustração generalizada. Os títulos conquistados em outras competições serão encobertos, caso haja fracasso na Série B.