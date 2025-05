Série A: uma rodada para novos rumos

Um domingo muito especial para o futebol cearense. São desafios diante de grandes times do futebol brasileiro. Amanhã, o Fortaleza vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Aqui, no Castelão, o Ceará recebe o Atlético de Minas Gerais. O Vozão de olho no G-4.

Numa situação diferente, o Fortaleza luta para não voltar à zona de rebaixamento. O Leão atravessa um delicado momento, máxime pela crise interna que se instalou no Pici. Os seguidos insucessos geraram generalizada insatisfação, levando o Tricolor de Aço a uma realidade nada agradável.

É uma rodada para novos rumos. Motivo simples: os resultados terão repercussão muito grande no encaminhamento dos dois cearenses nos próximos jogos. O Ceará poderá alcançar uma posição que, há pouco tempo, parecia utópica: entrar no G-4. E o Fortaleza sair da crise, surpreendendo o Flamengo.

Claro que, teoricamente, a missão mais difícil é a do Leão no Maracanã. Mas o futebol é feito de resultados que, não raro, contrariam a natureza das coisas. O Flamengo é o grande favorito. Mas isso não significa vitória certa.

Favorito

Gosto muito da explicação sobre a posição do favorito no futebol. Há sempre a impressão de que o favoritismo tem o significado de três pontos garantidos. Não é por aí. Apenas as condições todas lhe são favoráveis. Entretanto, contratempos existem. Exatamente nesses contratempos as zebras também acontecem.

Adversário

O Atlético-MG, adversário do Ceará, tem no elenco jogadores muito bons: Everson (goleiro ex-Ceará), Bernard, Gustavo Scarpa, Hulk e Igor Gomes. Mas, pela Série A, há dois jogos não vence e não assinala gols. Empatou com o Cruzeiro (0 x 0) e com o Corinthians (0 x 0). Tem apenas um ponto a menos que o Vozão, embora afastado quatro posições.

Condições

No momento, as condições são mais favoráveis ao Ceará. Além de jogar em casa, com o apoio de sua imensa torcida, o Vozão tem um padrão de jogo muito bem definido. É um time compacto. Bom na marcação. E tem uma linha de frente rápida com Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. O desafio é difícil, mas o Vozão está pronto.

Dois adversários

O Fortaleza terá de lutar contra dois adversários ao mesmo tempo. O Flamengo, adversário visível. E os fantasmas invisíveis que têm atrapalhado o clube nos seguidos insucessos. Pior que o adversário visível é o adversário oculto, inexplicável. É fruto de situações que fogem do controle do treinador. E de difícil percepção.

Transitória