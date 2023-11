Série A “Por una Cabeza”

Em 1935, o brasileiro Alfredo Le Pera compôs a música “Por una Cabeza”, tango imortalizado na belíssima voz de Carlos Gardel. Conta a história de um homem apaixonado por corridas de cavalos e também alucinado por mulheres. Na música, o compositor descreve tal situação. Quem acompanha as corridas de cavalo sabe que “una cabeça” significa a mínima vantagem de um cavalo sobre o outro por apenas uma cabeça. Assim estou vendo esta reta final da Série A nacional de 2023. A diferença praticamente deixou de existir. Embolou tudo.O Botafogo deixou evaporar a grande vantagem de 13 pontos que tinha. Como faltam apenas quatro rodadas, tudo pode acontecer. A distância de “una cabeza” não permite previsões. Flamengo, Bragantino, Grêmio, Botafogo e Palmeiras estão na briga. Não arrisco palpites. Mas é bom lembrar que Botafogo, Bragantino e Flamengo têm um jogo a menos. Assim, as últimas rodadas estão muito valorizadas. Serão simbolicamente decisões. Pelo visto, o título pode ser decidido não pela contagem dos pontos corridos, mas por um dos dois critérios seguintes, ou seja, o maior número de vitórias ou saldo de gols. Um campeão, “por una cabeza”.

Dificuldades

O grau de dificuldades de cada concorrente pode ser analisado, levando-se em conta os adversários. O Palmeiras enfrentará o Fortaleza no Castelão, o América em São Paulo, o Fluminense em São Paulo e o Cruzeiro em Belo Horizonte. Portanto, dois jogos fora e dois jogos em casa. Nenhum adversário concorrente ao título.

Cinco jogos

O Botafogo ainda fará cinco partidas: Santos no Rio, Coritiba em Curitiba, Cruzeiro no Rio, Inter em Porto Alegre e Fortaleza no Castelão. Serão dois jogos no Rio de Janeiro e três jogos fora de casa. Nenhum adversário concorrente ao título. É inacreditável ver o Botafogo em tamanho aperto, quando teve 13 pontos de vantagem há algum tempo.

Grêmio

A situação do Grêmio está assim: enfrenta o Atlético em Belo Horizonte, o Goiás em Porto Alegre, o Vasco da Gama em Porto Alegre e o Fluminense no Rio de Janeiro. Também nenhum adversário concorrente ao título, embora o Atlético-MG esteja com 54 pontos na sexta colocação. Serão dois jogos fora e dois jogos em casa.

Bragantino

Tem um jogo a menos. Isso poderá fazer a diferença. O Bragantino enfrenta o Inter em Porto Alegre, o Fortaleza em Bragança Paulista, o Coritiba também em Bragança Paulista, o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e o Flamengo no Rio de Janeiro. Portanto, terá um adversário que concorre ao título, no caso, o Flamengo.

Finalmente

O Flamengo vem reagindo. E viu que poderá chegar ao título. Está na briga. Enfrentará o América em Belo Horizonte, o Atlético-MG no Rio de Janeiro, o Cuiabá no Rio de Janeiro, o São Paulo em São Paulo e o Bragantino no Rio de Janeiro. O Flamengo tem um jogo a menos. Por isso terá cinco jogos. Uma reta final empolgante.