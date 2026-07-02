Seleções favoritas que perderam a Copa
Leia a coluna de Tom Barros
Tenho acompanhado o favoritismo da França e da Argentina na atual competição mundial. E, de certa forma, concordo com o favoritismo deles. Mas a história tem provado que, no final, nem sempre prevalece o melhor. E a taça acaba nas mãos de quem era menos cotado.
O primeiro caso aconteceu no Maracanazo, em 1950. O Brasil foi derrotado pelo Uruguai, diante de 200 mil torcedores no Maracanã. Foi a maior tragédia do futebol brasileiro. Em 1954, na Copa da Suíça, a Hungria entrou como favorita, mas quem venceu foi a Alemanha.
Em 1974, na Copa da Alemanha, a grande favorita foi a Seleção Holandesa, a Laranja Mecânica. Resultado, a Alemanha conquistou o título exatamente ganhando da Holanda na grande final. Em 1982, o Brasil era o grande favorito. A Canarinho acabou eliminada pela Itália.
A história das Copas está repleta de zebras monumentais. Com um detalhe: todas as favoritas derrotadas tinham nos seus elencos vários craques consagrados. Nem isso evitou os desastres.
Maracanazo
A Seleção Brasileira de 1950 tinha no elenco atletas de elevado padrão como Barbosa, Bauer, Danilo, Friaça, Ademir (artilheiro da Copa) e Jair Rosa Pinto (Jajá da Barra Mansa). Goleou (4 x 0) o México, goleou (7 x 1), a Suécia, goleou (6 x 1). Foi para a final certa de que ganharia do Uruguai. Perdeu a Copa (1 x 2). A nação ficou de luto.
1954
Na Copa da Suíça, a Hungria entrou como favorita absoluta, repleta de craques: Puskas, Czibor, Kocsis, Hidegkuti, e Bozsic. Tinha sido campeã olímpica de 1952. Na Copa, aplicou 9 a 0 na Coreia do Sul, 8 a 3 na Alemanha, 4 a 2 no Brasil e 4 a 2 no Uruguai. Entrou como campeã. Perdeu a Copa na final para a Alemanha (3 x 2).
1974
Na Copa da Alemanha, a grande favorita foi a Holanda (Carrossel Holandês), que tinha um elenco de craques: Krol, Neeskens, Rep, Cruyff e Rensenbrink. Aplicou 2 a 0 no Uruguai, 4 a 1 na Bulgária, 4 a 0 na Argentina e 2 a 0 no Brasil. Seu futebol encantava o mundo. Foi a grande favorita para a final. Perdeu o título para a Alemanha (2 x 1).
1982
Copa da Espanha. Mais uma vez o Brasil favorito. Elenco de craques: Júnior, Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão. O Brasil aplicou 2 a 1 na União Soviética, 4 a 1 na Escócia, 4 a 0 na Nova Zelândia e 3 a 1 na Argentina. Lamentavelmente, a Canarinho foi eliminada pela Itália, no que ficou conhecido como o “Desastre do Sarriá”.
Conclusão
Mostrei quatro Copas do Mundo em que seleções notáveis foram festejadas como favoritas, apontadas antecipadamente como campeãs. Seleções deixaram suas marcas na história, mas não conseguiram ganhar a Copa do Mundo. No momento, a França é a grande favorita, seguida da Argentina. Vamos aguardar, pois.