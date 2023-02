Rodada para todos os gostos

Hoje, a Copa do Nordeste chega com dose tríplice: Ceará x Sampaio, ABC x Fortaleza e Bahia x Ferroviário. Pela ordem, o Vozão entrará em campo primeiro, ou seja, às 17:30, no PV. Um desafio muito bom para uma avaliação mais rigorosa. O Sampaio Corrêa tem feito boas campanhas. O Ceará tenta sair da grave crise em que se meteu. Um tropeço logo mais pode causar um estrago enorme nos alicerces de Porangabuçu. Às 18:30, em Natal, no Estádio Frasqueirão, o Fortaleza enfrentará o ABC. O tricolor cearense está muito bem. Tem um elenco altamente qualificado e um treinador com o time na mão. Fechando a jornada, às 20:30, no Estádio Fonte Nova, em Salvador, o Ferroviário enfrentará o Bahia. Nesse caso, o dono da banca tem suas vantagens. A meu juízo, o Bahia é o adversário mais difícil, máxime por ser a partida no lendário estádio de Salvador.

Na estreia, o Ferroviário goleou o Ceará (3 x 0) no PV, o Fortaleza ganhou do Campinense (2 x 0) também no PV e o Sampaio Corrêa, no Castelão de São Luís, ganhou do Bahia. O Leão é líder do Grupo A, com seis pontos em dois jogos, enquanto o Ferroviário é vice-líder com três pontos, mas tendo um jogo só. A Copa do Nordeste começa bem equilibrada.