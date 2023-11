Reviravoltas que o futebol dá

Escrevendo sobre futebol, citei várias vezes o escritor cearense, natural de Sobral, Jocelin Brasil. Ele foi coronel-aviador da Força Aérea Brasileira, tendo comandado a Base Aérea de Belém. Por ser esquerdista assumido, ele foi preso na época do regime militar. Passou a escrever sob pseudônimo de Pedro Zamora. Eu o conheci pessoalmente. Um homem brilhante. Dentre os livros que escreveu, dois estão ligados ao futebol: “Você Acha que Entende de Futebol? Eu também” e “Assim Falou Neném Prancha”. O primeiro livro tem tudo a ver com o momento de hoje. Todo mundo acha que entende de futebol. Tenho dúvidas sobre o que é entender de futebol. O Fortaleza é protagonista das maiores reviravoltas do futebol brasileiro nos últimos anos. No ano passado, de lanterna na primeira fase a uma vaga na Libertadores na segunda fase, o Leão impressionou pela espetacular reação. E foi no segundo semestre, quando o time sente o forte desgaste. Já agora, em 2023, acontece o inverso: justo no segundo semestre, o time teve a maior queda de todos os tempos. Aí a implosão é atribuída ao desgaste físico. Sim, mas não foi no ano passado que aconteceu exatamente o contrário? Não dá para entender.

Inexplicável

De forma vergonhosa, o Ceará se despediu da Série B. Com um jogador a mais, tomou uma virada do Juventude (1 x 3). Conseguiram desmanchar tudo de bom que foi feito em Porangabussu, desde o tempo em que o time subiu para a Série A. O Vozão chegou a disputar duas vezes a Copa Sul-Americana e até flertou com a Libertadores. De repente, implodiu. Não dá para entender.

Estrelas

A Seleção Brasileira é composta por jogadores que atuam nos melhores times europeus. Disputam, segundo consenso mundial, as competições de mais alto nível do planeta. Era de se esperar, portanto, que o rendimento da Canarinho fosse de alta performance. Aí, o time perde para a Colômbia e empata com a Venezuela. Não dá para entender.

Receita

Há 20 anos, a política de convocação da Seleção Brasileira é a mesma. Houve várias mudanças de treinador, mas a ladainha é a mesma. O método de convocação não é alterado. Em campo, as derrotas se sucedem. Os fracassos se sucedem. De Parreira para Dunga, de Dunga para Felipão, de Felipão para Tite e de Tite para Diniz. Não dá para entender.

Acerto

Ainda bem que houve algo positivo no futebol cearense neste ano de 2023: o título de campeão invicto da Série D nacional pela equipe do Ferroviário. Pela segunda vez o Ferrão sagrou-se campeão da categoria. Está na hora de o Ferrão trabalhar forte para ganhar uma vaga na Série B de 2025. Ciel foi um exemplo de longevidade e dignidade. Aí dá para entender bem: planejamento perfeito.

Conclusão