Recados diretos na Copa do Nordeste

As duas primeiras rodadas da Copa do Nordeste apresentaram surpresas que servem de alerta geral. O Fortaleza até agora não alcançou o nível de produção que apresentou na Série A. Somente com um pênalti arranjado conseguiu ganhar do América-RN. No jogo seguinte, foi derrotado pelo CRB no Estádio Rei Pelé. Não me refiro aos resultados, mas à produção tricolor. Ainda não é o Fortaleza intensivo do Vojvoda. Parece um time em transição. Síntese: o Leão passa a impressão de que não começou.

Já o Ceará, mesmo sem jogar bem, venceu na estreia o Juazeirense na Bahia. Mas, diante do Altos-PI, no Castelão, escapou da derrota por milagre de Erick Pulga, que empatou nos acréscimos. Portanto, não há sobras: há carências. Há necessidade de imediata reação. O Fortaleza, no Castelão, receberá o River-PI. E o Ceará, no Estádio dos Aflitos, enfrentará o líder, Náutico Capibaribe. Gradualmente, confirma-se o que todos já sabiam: uma coisa é encarar o Campeonato Cearense; outra coisa, bem diferente, é a Copa do Nordeste. O Grupo B está tão embolado que as cinco primeiras equipes estão com três pontos. A diferença está sendo contada pelo saldo de gols. Por aí já se vê como será a definição final.

Advertência

Vejam o caso do poderoso Bahia. Chegou a Teresina como favorito absoluto. O River, seu adversário, vinha de uma derrota (1 x 0) para o Treze em Campina Grande. A impressão era de que o Bahia, com Caio Alexandre e Everton Ribeiro, ganharia sem problemas. Ledo engano. O River fez 1 a 0, gol de Crislan. E segurou o placar.

Adversário

É este Ríver o adversário do Fortaleza logo mais, às 19 horas, no Castelão. Portanto, o sinal de alerta está aí. Se o Fortaleza repetir a apática apresentação que teve no Estádio Rei Pelé, quando da derrota para o CRB, poderá ter um novo dissabor. Já está na hora de o Leão começar a jogar na Copa do Nordeste. Por enquanto, só entrou em campo.

Liderança

Hoje, o adversário do Ceará é o Náutico, líder do Grupo B. No Estádio dos Aflitos, local do jogo de hoje, o Náutico, na sua estreia, foi derrotado pelo Botafogo-PB (0 x 1). Mas, em compensação, o Náutico conseguiu reabilitar-se na rodada seguinte. Foi a São Luís e ganhou (1 x 3) do Maranhão. Se o Vozão repetir a atuação do jogo passado, poderá ter sérios problemas.

Primeiro

Na rodada de encerramento da fase classificatória do Campeonato Cearense, o Ceará tem uma folga muito grande pelo saldo de gols: 11 gols com relação ao Iguatu e 12 gols com relação ao Ferroviário. É inimaginável o Vozão perder a sua condição de líder do Grupo B. No Grupo A, o Maracanã viu crescer a sua chance, após o empate do Fortaleza com o Ferroviário. A conferir.

Valorização

Os objetivos no Clássico-rei estão bem definidos. O Ceará buscará a vitória e ficará torcendo pela vitória do Maracanã sobre o Ferroviário. Aí o Leão teria de disputar as quartas de final, passando o Maracanã direto para a semifinal. De certo modo, tal possibilidade valorizou o clássico-rei que, em outras circunstâncias, não passaria de um “amistoso” disfarçado.