Recado de Thiago Carpini à torcida tricolor

Em qualquer time do mundo, as relações entre a torcida e o treinador variam de acordo com os resultados. É comum. Ganhou, ótimo; perdeu, rua. Claro que não é assim como no exagero ilustrativo. Tem uma sequência de desgaste até se tornar insuportável.

Houve momentos bem delicados entre Carpini e a torcida do Fortaleza. Incompreensões, farpas, desgaste. O técnico foi obrigado a engolir sapo. Mas Carpini superou tudo. E agora tem a felicidade de ver seu time na decisão da Copa do Nordeste, após dar o troco ao Sport na Ilha.

Carpini falou de mágoas guardadas porque as agressões foram demais. Minha sugestão: deixe para lá. Mágoas azedam o coração. Fazem muito mal à saúde. O recado positivo é dado em campo, como, aliás, está sendo dado agora. O troco em Recife valeu mais que qualquer palavra.

O recado de Carpini é trabalho. Não tem mais o time rico da era Vojvoda. É um novo cenário, de apertos, vacas magras e desafios. O torcedor deve refletir bastante antes de dizer bobagens. Críticas construtivas, sim; agressões, jamais.

Protesto

A situação do Ceará está complicada. Os recentes protestos traduzem o medo que a torcida está sentindo na carne, ou seja, o de cair para a terceira divisão nacional. A margem entre a zona de rebaixamento e a posição (11º) do Vozão é de apenas quatro pontos. Margem pequena demais. Basta um vacilo.

Pressão

O protesto ordeiro, pacífico, tem que ser feito agora mesmo. Visa a evitar surpresas desagradáveis. Por falta de um grito se perde uma boiada, diz o provérbio popular. Foi por falta de manifestação assim que o Ceará caiu para a Série B. Foram deixando o tempo passar. Resultado: quando abriram os olhos, não havia mais solução.

Ambiente

O afastamento de Vina e de Pedro Henrique diz muito bem o que há nos bastidores de Porangabussu. Somente o técnico Mozart sabe, na verdadeira dimensão, o que vem acontecendo. Pior é que ninguém sabe até quando será possível manter sob controle o atual desarranjo. O resultado de domingo poderá ser a gota d’água.

Vagas na final

A Série B cearense tem definição neste fim de semana. Amanhã, dia 30 de maio, no Romeirão em Juazeiro do Norte, o Icasa recebe o Crateús. No jogo de ida, houve empate (0 x 0). No domingo, dia 31, no Perilo Teixeira, o Itapipoca recebe o Crato. No jogo de ida, houve empate (2 x 2).

Acesso

Dois times subirão para a Série A cearense em 2027. O Icasa tem a vantagem de jogar em casa, diante do Crateús. O Itapipoca tem a vantagem de jogar em casa diante do Crato. Os quatro times já fizeram parte da elite. Lamentavelmente, Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro, tradicionais equipes do nosso futebol, não lograram êxito.