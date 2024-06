Qual o melhor, Moésio Gomes ou Vojvoda?

Foi emocionante a justa homenagem prestada pelo Fortaleza ao treinador Vojvoda, no dia em que ele passou a ser o técnico com o maior número de jogos no comando do Leão: 233. Superou o saudoso Moésio Gomes, o Paim, que esteve no comando técnico tricolor em 232 jogos. Logo surgiu a pergunta: qual dos dois o melhor? Tive a graça de acompanhar todo o trabalho realizado por Moésio Gomes. E estou tendo a felicidade de acompanhar a trajetória seguida por Vojvoda. Dois profissionais admiráveis, dignos de todos os encômios, de todos os aplausos.

É natural que as inclinações se dividam. Os torcedores mais velhos, certamente dirão que Moésio foi melhor. Os atuais torcedores, sem dúvida, até mesmo pelas recentes conquistas, dirão que Vojvoda é o melhor. Há muitos argumentos que podem ser levantados a favor de um e de outro. Mas isso será muito subjetivo. Sugiro que, antes de oferecer uma opinião sobre o assunto, o torcedor dê um mergulho na história. Sobre Vojvoda, é fácil opinar. Seu desempenho está aí à vista de todos. Sobre Moésio, é preciso voltar o tempo. Sem isso, não há como fazer comparações.