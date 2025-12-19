Qual é o time campeão do mundo de 2025

No Brasil, até as modestas entidades do futebol suburbano são mais coerentes do que a FIFA, que comanda o futebol mundial. A FIFA conseguiu fazer dois times campeões do mundo em 2025: Chelsea, campeão do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, e o PSG, proclamado campeão do mundo na decisão com o Flamengo.

Mais interessante é que o PSG conseguiu ser vice-campeão do mundo e campeão do mundo em um ano só: perdeu para o Chelsea na final da Copa nos Estados Unidos e, nos pênaltis, ganhou do Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, que, originalmente, sempre foi tratada como decisão mundial.

Afinal, quem é mesmo o time campeão do mundo de 2025, o Chelsea ou o PSG? As coisas estão embaraçadas. Ontem, os cronistas diziam que, se o Flamengo ganhasse, seria bicampeão do mundo, haja vista o título conquistado em 1981. Sim, então o PSG sagrou-se campeão mundial ontem?

Como fica, então, o título de campeão mundial do Chelsea? Cada um entenda como quiser. As marmotas da FIFA estão aí, ostensivamente ridículas. É bizarro o que está acontecendo. Mas é assim que a banda toca.

Bizarrices

O Brasil tem o Santos (bicampeão, 1962/1963), Flamengo (1981), Grêmio (1983), São Paulo (tri,1992,1993, 2005) e Corinthians (bicampeão, 2000, 2012). Detalhe: consta que em 2000 o Boca Juniors, da Argentina, foi campeão do mundo. Sim, mas em 2000 o Corinthians também foi campeão do mundo. É a FIFA com as suas bizarrices...

Quatro

Durante muito tempo, o futebol cearense foi ridicularizado porque proclamou quatro campeões estaduais em um ano só. Aconteceu em 1992. Foram proclamados campeões cearenses Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Houve um imbróglio e, por falta de datas, uma decisão administrativa da FCF resolveu fazer tal proclamação.

Dois

Em 1973, a Federação Paulista proclamou o Santos e a Portuguesa campeões estaduais. O árbitro Armando Marques errou a contagem na decisão por pênaltis. Encerrou, quando a Portuguesa ainda poderia empatar. Constatado o erro, a Portuguesa já havia deixado o estádio. O jeito foi proclamar os dois como campeões.

Diferença

Viva os campeões do mundo de 2025: o Chelsea, da Inglaterra, e o PSG, da França. Mas há uma diferença. O Chelsea para ser campeão teve de ganhar do Los Angeles, do Espérance, do Benfica, do Fluminense e do PSG. Já o PSG, para ser campeão, não precisou ganhar de ninguém. Só jogou uma vez. E venceu nos pênaltis. É esdrúxulo!

Dinheiro

O negócio da FIFA é faturar. Por isso, ampliou para 42 o número de países participantes na Copa do Mundo de 2026. A Copa do Mundo de Clube de 2025 já teve 32 clubes participantes. E ainda arranja um Mundial anual, onde o campeão da Europa só joga a partida final. Ridículo.