PV como velho alçapão

É muito comum, no futebol, o time optar por um estádio menor, que traga a torcida para bem próximo do campo. Motivo: exercer forte pressão sobre o adversário. Nos grandes estádios, o campo passa a ser neutro, se não houver superlotação. Daí a diferença entre o PV e o Castelão.

Hoje, às 19:30, no Estádio Presidente Vargas, o Ceará recebe o CRB, de Alagoas. A situação alvinegra é bastante delicada. Na zona de rebaixamento, o Vozão precisa reagir imediatamente. Hoje, termina o primeiro turno. A partir da próxima rodada, não haverá mais onde buscar os pontos perdidos.

O estádio menor só vira alçapão, se receber um grande público. Daí a importância do apoio da torcida. Ela é chamada a fazer a diferença. A pressão vinda das arquibancadas pode não ganhar jogo, mas ajuda. Se não fosse assim, de nada valeria o mando de campo.

Uma vitória do Ceará, hoje, poderá tirá-lo da zona maldita, caso o Londrina perca para o Náutico em Recife ou o Botafogo, em casa, perca para o Juventude. De nada adiantará tropeço dos adversários, se o Vozão não fizer a parte que lhe cabe.

Grande valia

Narrei muitos jogos em estádios que, pela aproximação da torcida, davam grande vantagem ao mandante. Cito dois deles: o Baenão (Estádio Evandro Almeida) e a Curuzu (Estádio Leônidas Sodre de Castro), ambos em Belém, no Pará. O Remo é o proprietário do Baenão. O Paysandu é o proprietário da Curuzu.

Vitórias

Poucas foram as vitórias dos times cearenses, quando jogaram nos citados estádios. Narrei algumas vitórias do Ceará e do Fortaleza lá, mas, na grande maioria, prevaleceu o domínio do mandante, ou seja, o Remo no Baenão e o Paysandu na Curuzu. O empate já era grande coisa.

Vantagem

Jogar no Estádio Presidente Vargas oferece ao Ceará maiores possibilidades de vitória. Entretanto, volto a afirmar: depende, porém, da presença da torcida alvinegra. Se houver pouca presença do torcedor, o chamado “alçapão” perderá o sentido. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra.

Em casa

O retrospecto do Ceará, em casa, é muito ruim. No Castelão, jogou seis vezes: ganhou duas, empatou duas e perdeu duas. No PV, jogou três vezes: ganhou uma, perdeu uma e empatou uma. Portanto, o PV somente servirá como “alçapão”, se a torcida comparecer em massa.

Números

O Ceará fez nove jogos em casa. Obteve apenas três vitórias. Incrível. Ganhou do Náutico, do Fortaleza e do Avaí. Perdeu para o Atlético de Goiânia, Operário e Botafogo-SP. Empatou com São Bernardo, Vila Nova e Athletic. Uma campanha pífia. Seria interessante já entrar no returno fora do Z-4. Reagir já agora, hoje.