Primeiros passos do Ceará na Série B

O futebol é muito enganador. No ano passado, a estreia do Ceará na Série A não poderia ter sido melhor: ganhou do Palmeiras, dentro do Allianz Parque (2 x 3). Uma vitória espetacular e animadora. Entretanto, na penúltima rodada da competição, o Palmeiras já se sagrara campeão, enquanto o Ceará estava rebaixado. Ontem, o Ceará enfrentou o Ituano pela Série B e foi derrotado sem jogar bem. Um adversário bem mais modesto que o Palmeiras, numa competição bem mais modesta do que a Série A. Alguns cronistas estão colocando o Ceará como um dos favoritos para voltar à Série A. Tomam por base a boa campanha do time na Copa do Nordeste, onde é finalista ao lado do Sport-PE. Prefiro opinar depois de cinco rodadas. Será mais sensato. A ideia da maioria ainda está envolvida pelo padrão da Série A, visto que, no ano passado, foi o principal certame disputado pelos dois rivais cearenses. Então, é preciso agora uma adaptação de conceitos. A Série B é bem diferente da Série A. Tem seus percalços próprios e suas características são diferentes. Em 2022, vi times favoritos pendurados até a última rodada. Foi o caso do Vasco que somente se garantiu no jogo derradeiro. Então, é melhor aguardar um pouco para ver quem será quem.

Ausência

É lamentável o atacante Erick ficar fora da estreia diante do Ituano. O potencial ofensivo do Ceará perde muito com a ausência dele. Um incômodo a menos para os adversários. No momento, Erick não tem um substituto à altura em Porangabuçu. Manter a eficiência sem ele será a tarefa de Gustavo Morínigo.

Presença

Erick Pulga, que brilhou no Ferroviário, estreou bem pelo Ceará. A propósito, conheci Erick Pulga quarta-feira passada. Como disse o Alano Maia, presidente da APCDEC, é ao vivo que se descobre a razão do apelido Pulga. Ele é baixinho, lembrando o ponta-esquerda Babá. Em compensação tem velocidade e sabe driblar muito bem.

Personalidade

Um dos melhores momentos de Erick Pulga, pelo menos na minha avaliação, foi no empate (2 x 2) com o Bahia, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Ele marcou os dois gols corais. Mas o mais importante foi o gol do empate. Já nos acréscimos, ele teve personalidade. Na maior calma do mundo, construiu e concluiu o lance com gol, diante de vários marcadores. Foi liso e preciso. Show.

Estreia

Hoje o Fortaleza começará a sua jornada na Série A nacional. O Leão subiu ao ganhar o título de campeão da Série B em 2018. Na Série A de 2019, ficou em 9º lugar. Em 2020, o Fortaleza foi o 16º. Em 2021, o Leão surpreendeu a todos, chegando em 4º lugar. Em 2022, ficou em 8º lugar. Este é o quinto ano seguido na elite nacional. Já participou de duas Libertadores.

Adversário

O Internacional, adversário do Fortaleza hoje, fez campanha apenas regular no Campeonato Gaúcho. Nas semifinais, acabou sendo eliminado pelo Caxias na decisão por pênaltis, após dois empates com o Caxias: 1 x 1 no Centenário e também 1 x 1 no Beira-Rio. Tem um atacante muito bom, Pedro Henrique, artilheiro da competição com oito gols. Cuidado com ele.