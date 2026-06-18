Preocupações aumentam na Série B

Deixo um pouco de lado a Copa do Mundo. Um pouco só, pois não posso abdicar de momentos sublimes como os que estão sendo produzidos por Kylian Mbappé, Michael Olise, Lionel Messi, Vozinha... Então desembarco em parte a minha preocupação na Série B nacional.

A competição caminha para a 14ª rodada. Faltam seis para chegar à metade. É o que costumo chamar de virada da montanha. Comparo o returno com o “tie-break” do vôlei, ou seja, tudo se define de uma forma relâmpago. Rápido demais. Então, Fortaleza e Ceará têm pouco tempo para reagir no turno.

Miro as duas primeiras colocações, que garantem classificação direta para a Série A de 2027. Hoje, São Bernardo (1º) e Vila Nova (2º) estão no topo, ambos com 25 pontos em treze partidas. O Fortaleza (4º) está na faixa do playoff. O Ceará (14º) está fora da zona de classificação.

A situação é desconfortável. A projeção feita no início do ano, apontava a prioridade na Série B. Mas o que se observa até aqui é apreensão. A queda de qualidade foi muito acentuada. As incertezas continuam.

Mata-Mata

No playoff (mata-mata) nem sempre o melhor se classifica. O Fortaleza sofreu horrores na Série C. Fazia campanha perfeita na fase de grupos. Mas, no mata-mata, com o Castelão lotado, o Leão não conseguia a classificação. Virou trauma. Foram cinco frustrações seguidas. Por isso, é importante o Leão ganhar a vaga direta.

Oeste

Em 2012, na Série C, Fortaleza e Oeste disputaram a ascensão. Em Itápolis, houve empate (1 x 1). O Fortaleza veio, como favorito, disputar a vaga no jogo de volta no PV. Resultado: o Leão foi surpreendido pelo Oeste, que venceu (1 x 3), eliminando o tricolor cearense. O Oeste subiu para a Série B.

Sampaio

Em 2013, novamente o Fortaleza vinha de uma excelente caminhada na Série C. Foi surpreendido pelo Sampaio Corrêa em pleno Castelão. O Fortaleza abriu vantagem (2 x 0). Cedeu o empate (2 x 2) aos 47 do segundo tempo. E foi eliminado pelo Sampaio diante de 57 mil torcedores no Castelão, em Fortaleza.

Macaé

Em 2014, o Fortaleza foi eliminado pelo Macaé, também no Castelão, diante de 62.525 pagantes. Casa cheia. No jogo de ida, no Rio, o Macaé venceu (1 x 0). No jogo de volta, no Castelão, houve empate (1 x 1), resultado que permitiu a subida do Macaé para a Série B. O Fortaleza, pela terceira vez seguida, em casa, adiou o sonho de subir.

Mais duas

Em 2015, no Castelão, o Pelotas eliminou o Fortaleza. Venceu o primeiro jogo (1 x 0) em Pelotas. Na volta, no Castelão, empate (0 x 0). Em 2016, o Juventude eliminou o Leão. Empatou fora. jogo de ida (0 x 0). No Castelão, jogo de volta (1 x 1). Mais uma frustração. Repito: Fortaleza tem de ganhar a vaga direta. Evitará o mata-mata.