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Perdemos o futebol, a camisa e o pudor

Leia a Coluna deste sábado (28)

Escrito por
Tom Barros tom.barros@svm.com.br
Tom Barros
Legenda: Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela França em amistoso.
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Há momentos em que tenho piedade da Seleção Brasileira de futebol. Há momentos em que tenho raiva. E há momentos em que sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Foi assim ao ver o jogo França 2 x 1, amistoso preparativo para a Copa do Mundo de 2026, realizado no Boston Stadium. 

A França foi absoluta. Uma transição rápida e perfeita. Uma equipe talentosa. Os franceses assimilaram o que, há alguns anos, foi o melhor do futebol brasileiro. Hoje, eles conjugam arte e técnica. O gol de Mbappé foi tipicamente brasileiro, na arte, no toque e na execução sutil. 

Procurei o futebol brasileiro. Não encontrei. Sumiu. Nem quando a França ficou com um jogador a menos, a Seleção Brasileira conseguiu se estabelecer. Nas arquibancadas, ecoou o nome de Neymar. Ancelotti deve ter sentido um friozinho na espinha.  

Fim de jogo. O Brasil perdeu o futebol. Perdeu a camisa tradicional. Perdeu o pudor de ser freguês da França. Descaracterizado no uniforme, confuso nas propostas e limitado nas ações. Tive raiva e piedade. 

 

Uniforme 

 

Não gostei nem um pouco do uniforme azul usado pela Seleção Brasileira em Boston. Colocaram uns desenhos horríveis, inexplicáveis. Nem de longe lembra o uniforme azul usado pelo Brasil diante da Suécia, em 1958, na conquista de seu primeiro título mundial. Sou refratário a tais invencionices. 

 

Protesto 

 

Entendi o coro da torcida que gritou o nome de Neymar. Não estava a pedir o Neymar das atuais condições, mas a dizer que os que estavam em campo não são comparáveis em talento ao craque do Santos. Uma espécie de pedido de socorro. Está precisando de um salvador da pátria. 

 

Música 

 

A Seleção Francesa está pronta. Joga por música como se diz no jargão do futebol. Os compartimentos estão sincronizados. Tem excelente preparo físico e trabalha em velocidades. Isso ficou provado quando teve de atuar com um jogador a menos e, mesmo assim, controlou o jogo e fez o segundo gol. 

 

Formação 

 

O Brasil dá sinais de um time sempre em busca de formação. Algo que não encontra. Falta-lhe harmonia e sincronização. Um time tão juntamente só. A frase não é minha. Ouvi do meu amigo, Adolfo Marinho, falando sobre o que é morar em apartamento. A Seleção Brasileira é como morar em apartamento: todos juntos, mas separados. 

 

Copa do Nordeste 

 

Hoje haverá três jogos: às 17 horas, em Recife, Retrô x Ceará. Também às 17 horas, em São Luís, no Castelão de lá, Maranhão x Ferroviário. Mais tarde, às 19 horas, no Castelão daqui, Fortaleza x Imperatriz. Queira Deus que haja uma melhora no padrão técnico da competição. A rodada passada foi muito ruim. 

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