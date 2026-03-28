Perdemos o futebol, a camisa e o pudor

Há momentos em que tenho piedade da Seleção Brasileira de futebol. Há momentos em que tenho raiva. E há momentos em que sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Foi assim ao ver o jogo França 2 x 1, amistoso preparativo para a Copa do Mundo de 2026, realizado no Boston Stadium.

A França foi absoluta. Uma transição rápida e perfeita. Uma equipe talentosa. Os franceses assimilaram o que, há alguns anos, foi o melhor do futebol brasileiro. Hoje, eles conjugam arte e técnica. O gol de Mbappé foi tipicamente brasileiro, na arte, no toque e na execução sutil.

Procurei o futebol brasileiro. Não encontrei. Sumiu. Nem quando a França ficou com um jogador a menos, a Seleção Brasileira conseguiu se estabelecer. Nas arquibancadas, ecoou o nome de Neymar. Ancelotti deve ter sentido um friozinho na espinha.

Fim de jogo. O Brasil perdeu o futebol. Perdeu a camisa tradicional. Perdeu o pudor de ser freguês da França. Descaracterizado no uniforme, confuso nas propostas e limitado nas ações. Tive raiva e piedade.

Uniforme

Não gostei nem um pouco do uniforme azul usado pela Seleção Brasileira em Boston. Colocaram uns desenhos horríveis, inexplicáveis. Nem de longe lembra o uniforme azul usado pelo Brasil diante da Suécia, em 1958, na conquista de seu primeiro título mundial. Sou refratário a tais invencionices.

Protesto

Entendi o coro da torcida que gritou o nome de Neymar. Não estava a pedir o Neymar das atuais condições, mas a dizer que os que estavam em campo não são comparáveis em talento ao craque do Santos. Uma espécie de pedido de socorro. Está precisando de um salvador da pátria.

Música

A Seleção Francesa está pronta. Joga por música como se diz no jargão do futebol. Os compartimentos estão sincronizados. Tem excelente preparo físico e trabalha em velocidades. Isso ficou provado quando teve de atuar com um jogador a menos e, mesmo assim, controlou o jogo e fez o segundo gol.

Formação

O Brasil dá sinais de um time sempre em busca de formação. Algo que não encontra. Falta-lhe harmonia e sincronização. Um time tão juntamente só. A frase não é minha. Ouvi do meu amigo, Adolfo Marinho, falando sobre o que é morar em apartamento. A Seleção Brasileira é como morar em apartamento: todos juntos, mas separados.

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