Os títulos improváveis também acontecem

Em todos os países, existem os clubes tidos e havidos como possíveis ganhadores dos títulos nacionais. São os favoritos, já por suas estruturas e condições financeiras superiores. Têm maior possibilidade de ir ao mais alto lugar do pódio.

No Brasil, geralmente os campeões da Série A são os grandes do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas, vez por outra, pinta um campeão de outro estado. Foi assim com o Bahia (campeão em 1959 e 1988), Coritiba (1985), Sport (1987) e Athletico-PR (2001).

Na Inglaterra, em 2016, na Premier League, houve uma surpresa incrível. O Leicester City, time da faixa intermediária, superou os grandes Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal. O Leicester sagrou-se campeão.

Em 1985, na Itália, o Verona, também da faixa intermediária, surpreendeu o mundo. Superou os favoritos Inter, Milan, Juventus, Fiorentina e Torino. Sagrou-se campeão italiano. Contrariou também todos os prognósticos da crônica esportiva de seu país.

Aqui, embora a crônica do Sul e Sudeste entenda que é uma situação passageira, o Fortaleza segue na briga pelo título. Um campeão improvável, como dizem. Sim, mas às vezes acontece.

Números

As observações, que apontam ser difícil o Fortaleza sagrar-se campeão da Série A, têm uma razão de ser. É que, com raras exceções, os times do Nordeste não conseguem vencer decisões de título na Série A. O próprio Fortaleza perdeu as duas decisões da Taça Brasil. Em 1960, foi derrotado pelo Palmeiras (8 x 2); em 1968, foi derrotado pelo Botafogo (4 x 0).

Vice

O Vitória, de Salvador, perdeu os dois decisivos da Série A nacional em 1993. Em Salvador, no primeiro jogo, foi derrotado pelo Palmeiras (0 x 1). No Jogo de volta, no Morumbi, o Palmeiras voltou a vencer (2 x 0). O Palmeiras tinha vários jogadores da Seleção Brasileira: Mazinho, Roberto Carlos, Zinho, Edmundo, Edílson, Evair. O técnico era Vanderlei Luxemburgo.

Exceção

O Bahia é a única exceção. Na decisão da Taça Brasil de 1959, o Bahia enfrentou o poderoso Santos de Pelé e Coutinho. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Bahia surpreendeu e venceu (2 x 3). No jogo de volta, na Fonte Nova, o Santos deu o troco: ganhou (0 x 2). No jogo desempate, no Maracanã, o Bahia ganhou (3 x 1).

Exceção II

Em nova decisão, desta feita pela Série A nacional, o Bahia voltou a fazer bonito. No primeiro jogo, em Salvador, o Bahia recebeu o Internacional de Porto Alegre. O Bahia ganhou (2 x 1). No jogo de volta, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Bahia segurou o empate (0 x 0), sagrando-se campeão brasileiro.

Na Justiça

O Spot tem um título de campeão brasileiro da Série A. É o de 1987. Mas não houve decisão em campo. O título foi decidido numa disputa judicial com o Flamengo. O Sport foi declarado campeão pela Justiça, sendo o título reconhecido pela CBF. É difícil um time nordestino sagrar-se campeão da Série A. Mas acontece. Agora é esperar o fim da Série A 2024.