Os grandes e bravos times pequenos

Fico pensando aqui com os meus botões: quanto arrecada um time do interior? Quanto custa manter o Barbalha e o Iguatu na primeira divisão do futebol cearense? E os demais times da região metropolitana de Fortaleza, ou seja, Horizonte, Maracanã e Caucaia? E os times modestos da capital, Atlético e Floresta? Alguém já parou para refletir sobre isso? Há dispêndios significativos com a comissão técnica, apoio médico e estrutura física (por menor que seja). Prover o elenco com alimentação qualificada. Enfim, todas as ações necessárias para colocar o time em condições de disputar uma competição de alta performance. As receitas dos times médios são ínfimas. Não raro, um jogo de cintura tem de ser feito para manter as contas em dia. Por isso mesmo, entendo a insanidade dos que, por pura paixão, entregam-se ao trabalho de participar de um campeonato tão desigual. Fortaleza e Ceará estão muito acima dos concorrentes. Os aportes financeiros, decorrentes de patrocínios, deixam Fortaleza e Ceará numa posição bem mais confortável em vista do que recebem os demais concorrentes. Sendo assim, só mesmo uma zebra importada da savana africana poderá mudar o rumo das coisas.

Favorito

O Fortaleza, pela estrutura, elenco e condição financeira superior, apresenta-se como teoricamente favorito às maiores conquistas. Vem com a mesma base dos anos anteriores, sob a segura orientação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Chega feito e pronto para as disputas do Campeonato Cearense. Tem todo o direito de sonhar com o inédito hexacampeonato.

Explicação

Cabe aqui uma oportuna explicação. Ser favorito não é certeza de conquista. É apenas um indicativo de situação favorável. No futebol, mais que em outros esportes, há surpresas que desmancham a lógica e confirmam a característica imprevisível desse tipo de disputa. Cabe ao tricolor não se deixar contaminar pelo traiçoeiro “já ganhou”.

Limites

O Ceará está sendo o time do futebol cearense que mais contratou reforços para a temporada de 2024. Exatamente por isso é que gerou também as maiores expectativas com relação à resposta que a torcida espera dos contratados. O Vozão sente a pressão por resultados imediatos. Mas é bom não esquecer que o imediatismo também deve ter limites.

Resultado

Não há como cobrar perfeição ou resultados positivos nos primeiros jogos do Campeonato Cearense. É bom frisar que não houve uma pré-temporada como havia antigamente. O certame estadual será uma espécie especial de pré-temporada para as demais competições. É no Campeonato Cearense que os técnicos irão processar os necessários ajustes.

Objetivo

O Ferroviário, depois do Fortaleza e do Ceará, é o time que tem a mais significativa história do futebol cearense. O Ferrão tem nove títulos de campeão estadual. É duas vezes campeão da Série D nacional. Tem um belo complexo esportivo na Barra do Ceará. Portanto, tem melhores condições que todos os outros concorrentes, exceto Leão e Vozão. Pode ser surpresa? Quem sabe.