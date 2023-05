Os fantasmas voltam a assustar Porangabuçu

É delicada a situação do Ceará, que voltou para a zona de rebaixamento da Série B nacional. Formou-se um contraste entre a festa de comemoração pelo título de tricampeão do Nordeste e os seguidos insucessos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Ceará conseguiu eliminar da Copa do Nordeste o seu maior rival, o Fortaleza. O Ceará conseguiu conquistar o título diante do Sport dentro da Ilha do Retiro em Recife. Mas, a despeito desses resultados positivos, o Vozão padece consecutivos reveses na Série B. Não decola. Vem jogando muito mal. E deixa muito preocupada a sua imensa torcida.

Quando digo que os fantasmas voltaram a Porangabuçu, refiro-me ao que houve no ano passado, quando, de visita em visita à zona baixa, terminou por lá ficando. E ficou. E caiu. Agora, não se admite mais a repetição dos mesmos erros e defeitos do ano passado. A lição ficou muito clara. Não pode haver lentidão na tomada de providências, mas também não pode haver precipitação. A sensatez tem de prevalecer. As medidas restauradoras terão de ser tomadas em conjunto. A conversa franca, aberta, com os jogadores, será fundamental. Unir forças é necessário.