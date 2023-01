Os desajuizados ídolos do futebol

Daniel Alves, preso na Espanha. Logo no país onde ele viveu suas melhores glórias, quando atuava pelo Barcelona. Motivo: acusado de estupro por uma jovem de 23 anos. Ele nega. Ela reafirma. O caso está na justiça. Vez por outra, estoura um caso assim com ídolos do futebol. O escândalo acontece. E parece não servir de lição. Não faz muito, na Itália, Robinho foi condenado pela prática de estupro. Como consequência, perdeu contratos no Brasil e ficou sem clube para jogar. Por enquanto, está em liberdade aqui no Brasil, mas pode se complicar. Correto será pagar pelo que fez. Basta de impunidade!

Há alguns anos, nos Estados Unidos, o ídolo português, Cristiano Ronaldo, passou por problema semelhante ao de Daniel Alves. A jovem Kathryn Mayorga acusou Ronaldo de tê-la estuprado num hotel em Las Vegas. Por meio de seus advogados, Cristiano conseguiu um acordo extrajudicial, tendo resolvido o problema. Pagou boa grana pra liquidar o assunto. Em 2008, no Rio de Janeiro, o atacante Ronaldo Fenômeno, então atleta do Milan, da Itália, envolveu-se com uma travesti. O caso foi bater na polícia, pois a travesti acusou Ronaldo de não ter pago o programa. Virou escândalo.