Os contrastes do Ceará na Série B

Alcançar o G-4 é o objetivo do Vozão. Desde que foi rebaixado, o propósito estabelecido em foi o retorno imediato à Série A. Como o time perdeu muitos atletas, que foram para clubes da Série A, a qualidade ficou comprometida. O trabalho de reestruturação está em andamento. E depende de muitos fatores para chegar ao nível desejado. Em campo, os resultados negativos e positivos estão se alternando. O Ceará ganhou jogos importantes fora de casa, mas lamentavelmente tropeçou feio em jogos no PV e no Castelão. Exemplos: no PV, sofreu 3 a 0 do Guarani de Campinas. No PV sofreu 2 a 0 do Vitória da Bahia. No Castelão, sofreu 3 a 0 do Novorizontino. Três derrotas inadmissíveis para quem tem pretensões de subir de categoria. Em compensação, obteve fora de casa quatro vitórias de maior significação. Ganhou do ABC em Natal (1 x 2). Ganhou (1 x 2) do Criciúma em Santa Catarina. Ganhou (1 x 3) do Londrina no Paraná e ganhou (0 x 3) do Atlético em Goiânia. Ainda obteve um empate (0 x 0) com a Ponte Preta em Campinas. Mais do que nunca, passou a ser obrigação ganhar do CRB, amanhã, no Castelão. Se houver um novo tropeço, voltará tudo ao que era antes.

Liderança

O Vitória teve um início arrasador: aplicou 3 a 0 na Ponte, 3 a 0 no ABC, 2 a 0 no Londrina, 2 a 0 no Ceará, 3 a 0 no Botafogo-SP. Portanto, teve uma arrancada de cinco jogos com cinco vitórias. Marcou 13 gols e não sofreu nenhum. Perdeu a invencibilidade apenas na sexta rodada ao ser derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 2. O Vitória é o líder absoluto, com 25 pontos.

Ascensão

É cedo ainda para se dizer quem sobre e quem desce na atual Série B. Foram realizadas apenas 11 rodadas de um total de 38. Há muita água para correr sob a ponte. Mas o Vitória já acumulou gordura suficiente para administrar em caso de queda de rendimento no returno, que muitos chamam de "virada da montanha".

Semelhança

Na Série A nacional, quem teve início arrasador foi o Botafogo-RJ. À semelhança do Vitória, o Botafogo venceu os cinco primeiros jogos. Aplicou 2 a 1 no São Paulo, 2 a 1 no Bahia, 3 a 2 no Flamengo, 2 a 0 no Atlético-MG e 3 a 0 no Corinthians. Marcou 12 gols. Sofreu 4 gols. Na sexta rodada foi derrotado pelo Goiás. O Botafogo é líder com 21 pontos.

Ritmo

É natural que nenhuma equipe consiga manter um ritmo intenso durante todo o campeonato. As oscilações acontecem. Para isso é importante fazer gordura como se diz no jargão esportivo. Botafogo e Vitória, nas respectivas séries, estão trabalhando bem para isso. Duas equipes que começaram maravilhosamente bem as competições.

Diferença

Na Série A, todas as equipes já cumpriram a nona rodada. Não há pendências. As equipes estão nas devidas posições. Na Série B a situação é diferente. Algumas equipes têm jogos atrasados. O Sport, por exemplo, tem nove jogos. Dois ainda a cumprir. O CRB tem 10 jogos. Um ainda a cumprir. Enfim, isso pode alterar as posições. Vida que segue.