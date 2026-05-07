Os áureos tempos do futebol cearense

O mais importante objetivo do Fortaleza e do Ceará no presente ano é o retorno à Série A em 2027. Se isso não acontecer, haverá séria frustração. É o mote. A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, nas atuais circunstâncias, deixaram de ser prioridade. Vitrine é a Série A.

O período mais marcante do futebol cearense, em todos os tempos, foi a boa permanência do Fortaleza e do Ceará na elite nacional. Houve um ano em que o Nordeste tinha apenas dois representantes no topo: exatamente alvinegros e tricolores.

Anteriormente, um outro período de grande repercussão aconteceu na década de 1960. Na época, não havia o Campeonato Brasileiro de Clubes. Havia apenas a Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro de Seleções. O Futebol cearense teve boas participações.

No Campeonato Brasileiro de Seleções de 1962, a Seleção Cearense foi a quarta colocada, sendo eliminada nas semifinais pela Seleção Carioca. Perdeu no Rio de Janeiro (5 x 1) e empatou (0 x 0) no PV.

Momento

A situação atual é de transição, na tentativa de voltar à elite. O período não é bom. Devemos ter a humildade de reconhecer o retrocesso. Quer queiram, quer não, estamos na segunda divisão nacional. Os times atuais não podem ser comparados com os que fizeram bonito na Série A, na Sula e na Libertadores.

Inesquecíveis

A Seleção Cearense de 1962 tinha jogadores notáveis: Aloísio Linhares, William e Alexandre; Evandro, Haroldo Castelo Branco e Carneiro; Carlito, Charuto, Gildo, Mozart e Expedido. Foi eliminado pela Seleção Carioca, que era composta por vários jogadores campeões mundiais pelo Brasil em 1958 e 1962.

Campeões

A Seleção Carioca era formada por Castilho (bicampeão mundial), Jair Marinho e Mário Tito; Carlinhos, Zózimo (bicampeão mundial) e Altair (campeão mundial); Joel (campeão mundial), Gerson (seria tricampeão mundial em 1970 no México), Dida (campeão mundial), Henrique e Nilo. Era difícil passar por um timaço assim.

Ceará

Na Taça Brasil (Campeonato Brasileiro da época) de 1964, o Vozão foi o terceiro colocado. O Ceará foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais. O Flamengo venceu no Maracanã (3 x 1) e venceu no PV (1 x 2). O artilheiro da Taça Brasil de 1964 foi Gildo, o maior ídolo alvinegro, com oito gols. Dele também o gol do Ceará no Maracanã.

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