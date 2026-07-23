O returno é mais complicado

O time, que não acumulou boa pontuação, estará sujeito a maiores dificuldades na segunda fase da Série B nacional. Mesmo no modelo pontos corridos, há uma grande diferença entre turno e returno. Motivo simples: os pontos perdidos no turno poderão ser recuperados no returno. A recíproca, porém, não é verdadeira.

Não há onde buscar os pontos perdidos no returno. Assim, faço uma comparação com o “tie-break” do vôlei, onde tudo é imediato, rápido, o que torna muito difícil a recuperação de quem começa perdendo. Então, no returno da Série B, também tudo fica mais complicado para quem começa no Z-4.

Há equipes que reagem no returno. Saem do Z-4 e conseguem a classificação direta. Mas isso é uma exceção. No regulamento anterior, as chances eram maiores porque subiam os quatro primeiros. Agora sobem dois. Então, é possível, quando muito, sair do Z-4 para o playoff. Para a classificação direta é quase impossível.

O playoff é um mata-mata esdrúxulo em meio a um certame por pontos corridos. Lamentavelmente, a CBF acatou esta infeliz proposta dos clubes. Critério que compromete a meritocracia dos pontos corridos.

Situação

O modelo corrido, que premia os melhores, vale apenas para os dois primeiros colocados da Série B, pois, ao final do certame, sobem direto para a Série A. A partir do terceiro lugar, a coisa muda. Do terceiro ao sexto lugares, há o playoff. Assim, o sexto colocado poderá subir, enquanto o terceiro colocado será eliminado.

Situação II

Da mesma forma, o quarto colocado poderá ficar fora da ascensão, subindo o quinto colocado. É esquisito. Mas os próprios clubes quiseram assim. Então, que assim seja. Mas duvido que uma proposta desta natureza seja aceita na Série A nacional. Na segunda divisão tudo pode. É triste.

Diferente

Na Série C nacional, ao final de 19 rodadas, oito clubes se classificam de forma direta para a etapa seguinte. Os oito clubes são divididos em dois quadrangulares. Os dois melhores clubes, dos dois quadrangulares, sobem para a Série B nacional do ano seguinte, 2027.

Cearense

No momento, o Floresta, representante cearense na Série C, está fora do G-8. O certame está na 14ª rodada. Portanto, o Floresta tem chances, pois é o 10º colocado, com 20 pontos. A Ferroviária-SP está na oitava colocação, com 22 pontos. Apenas dois a mais. Como faltam cinco rodadas, o Floresta está na briga.

Série D

O certame é cheio de mata-mata. Nas oitavas de final, o Iguatu está muito bem. Empatou com o Nacional em Manaus (1 x 1). Vem decidir no Morenão, precisando de uma vitória simples. O Ferroviário foi goleado em Goiatuba (3 x 0). Tentará tirar a diferença, domingo próximo, no PV. Tudo é possível.