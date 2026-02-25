O recado do Maguary ao Ceará

A Copa do Brasil é diferente. É como uma loja de variedade: tem de tudo. Coloca frente a frente times tão desiguais que se torna difícil uma observação mais consistente. Quem diria que o Maguary incomodaria o Fortaleza? Incomodou. E muito. Restou um recado indireto ao Ceará: cuidado com o Primavera.

A campanha do Primavera no Campeonato Paulista não foi boa. Na primeira fase, ficou em 12º lugar. A sua participação na primeira divisão paulista, na qualidade de debutante, esteve abaixo do esperado. Resta saber o que poderá aprontar para cima do Ceará.

O Maguary surpreendeu. Por pouco, não levou para os pênaltis a definição diante do Fortaleza. Assim, o Vozão deve se cercar de cuidados para não cometer um grave erro de avaliação. Tudo é possível onde a classificação acontece em um jogo só. Teoricamente, o Ceará é o favorito. Mas existem as zebras.

Na Copa do Brasil, o Vozão é o time cearense que fez a melhor campanha: vice-campeão em 1994. No final, diante do Grêmio, em Porto Alegre, só não se sagrou campeão porque foi vítima de uma incompetente arbitragem.

Lição

O susto que o Fortaleza passou, na apertada vitória sobre o Maguary, tem o seu lado positivo. Abre os olhos para os desafios da Série B nacional. Uma coisa é atuar no Campeonato Cearense, que tem baixo padrão técnico. Outra coisa bem diferente é encarar as exigências da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Ascensão

Nas atuais condições, Ceará e Fortaleza já estão preparados para garantir suas vagas na Série A de 2027? Resposta simples: ainda não. O padrão terá de subir. Mas quero acreditar que, na medida em que os jogos forem acontecendo, os ajustes conduzirão ao patamar ideal.

Os outros

É natural que os demais clubes da Série B também estejam ainda em um processo de montagem e adaptações. Na lista dos 20 clubes da Série B 2027, estão vários com passagem pela Série A: América-MG, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Juventude, Ponte Preta, Sport e Vila Nova de Goiânia.

A caminho

É possível que, com a chegada das demais competições, o nível de produção de alvinegros e tricolores de aço suba gradualmente. O Campeonato Cearense, que está na fase final, foi uma espécie de pré-temporada recreativa para Vozão e Leão. Fortaleza e Ceará não encontraram resistência. Isso foi muito ruim.

Decisão