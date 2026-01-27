O pré-Carnaval e o futebol em bairro “inexistente”

A Gentilândia é um bairro diferente. Oficialmente, nem bairro é. Não consta no mapa da cidade. O que consta é o bairro Benfica. Mas, acima dos mapas, estão a história e a tradição. Para acabar com as baboseiras polêmicas, resolvi dizer que a Gentilândia é a capital do Benfica. Pronto.

É nas praças da Gentilândia que os pré-carnavais acontecem. É nas ruas da Gentilândia o desfile dos blocos. No domingo passado, dia 25 de janeiro, juntaram-se, ao mesmo tempo, o pré-Carnaval gentilandino e o Clássico da Paz no PV. Vizinhos, colados, a turma do futebol e a turma de Momo.

Nos anais da história do futebol cearense não há um Benfica campeão estadual. Mas há o Gentilândia, campeão profissional cearense de 1956. O Gentilândia acima dos grandes Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Gentilândia que, na final, derrotou o Ceará por 1 a 0, gol de Pipiu. Então, como a Gentilândia não existe?

Clássico

Muita gente perguntou a razão pela qual havia menos público no PV, quando do clássico Ferroviário 1 x 5 Ceará, do que no pré-Canaval que acontecia ao lado, na pracinha da Gentilândia. Motivo simples: o clássico no PV estava sendo mostrado ao vivo pela TV Verdes Mares e pelas diversas plataformas digitais do SVM.

Detalhe

Um fator que contribuiu para ter um público maior no pré-Carnaval é o fato de ser grátis. É aberto a todos os segmentos. Havia bandas, cantores e músicas à vontade. Ora, os apelos são maiores. Além disso, no PV havia apenas o interesse de duas torcidas. O pré-Carnaval é um chamamento para todos os públicos.

Regulamentação

Existe uma lei, que foi sancionada pelo então prefeito Juraci Magalhães, reconhecendo a existência do Bairro Gentilândia, mas condicionada à delimitação da área. Como nunca houve a regulamentação, caiu no esquecimento. A iniciativa foi do saudoso vereador Narcílio Andrade. Basta pesquisar nos arquivos da Câmara.

Concorrência

Nos próximos fins de semana os jogos no PV sempre terão a concorrência das festas do pré-Carnaval nas pracinhas da Gentilândia e nas cercanias do bairro. Existindo ou não oficialmente, a “Capital do Benfica” merece a atenção das autoridades pelo fluxo de pessoas que buscam os dois tipos de entretenimento. É preciso segurança, principalmente.

Lançamento