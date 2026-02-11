O padre, o futebol e o Carnaval

O clima de festa momina vai tomando conta do Brasil. Pernambuco já comemorou o Dia do Frevo. A Bahia tem festa o ano inteiro. O Rio de Janeiro continua lindo. E mais lindo com suas escolas de samba e seus gingados. No Ceará, tem Paracuru, Aracati, Beberibe...

As semifinais do Campeonato Cearense, nos jogos de ida, estão marcadas para sábado gordo e domingo de Carnaval. Já é tempo de festa em toda parte. Na cidade de Amontada, o querido Padre Marques viralizou nas redes sociais ao dar “rolê” em um evento de motocross. É só alegria.

No contraste, apenas a violência entre torcidas desorganizadas que se dizem organizadas. É um problema sério que as autoridades de segurança, por mais que lutem contra, não conseguem acabar. É o gargalo em meio a tanto entusiasmo por um tempo de descontração como o Carnaval.

Aas vitórias no futebol rendem festa carnavalesca fora de época. E agora, em plena folia, é o futebol fora de época porque nos dias de Carnaval. Mas quero crer que tudo vai dar certo. Questão de bom-senso.

O Padre

O saudoso apresentador de televisão, Sebastião Belmino, costumava dizer que o goleiro deveria jogar de batina. Sim, batina de padre. Motivo, se assim se vestisse, jamais sofreria gol, frango, entre as pernas. De preferência que fosse um padre porque juntava a batina com a reza. Esta última parte é brincadeira minha.

Frei Epifânio

Na cidade de Imperatriz, no Maranhão, há o Estádio Frei Epifânio D’Abadia. É uma homenagem ao religioso católico nascido em 1916 em Badia, na Itália. Ele teve autorização da Igreja para usar calções e jogar futebol. Assim incentivou entre os jovens a prática do futebol. Foi um benfeitor. Morreu em Imperatriz em 1982.

Narração

Em 1996, pela Série B nacional, narrei o jogo Remo x Ceará no Estádio Frei Epifânio D’Abadia. O jogo foi deslocado de Belém para Imperatriz, no Maranhão. A CBF puniu o Remo, que teve o mando de campo transferido para Imperatriz. Gostei do estádio. Ruim foi o resultado: o Ceará perdeu por 4 a 0. Tem vídeo no Youtube.

Irmão José

No final da década de 1950, eu era coroinha da Igreja dos Remédios, no Benfica. Havia um campo de futebol no terreno da Casa das Missões, pertencente à igreja. O religioso, irmão José, jogava com a gente, mas de batina mesmo. Nunca mais soube notícias dele. Sei que morava em Maranguape. Gostaria muito de reencontrá-lo.

Amontada

O Padre Marques gosta dos esportes. Vi a benção das motos no evento de motocross em Amontada. Ele fez também uma breve demonstração: com habilidade pilotou uma moto. Sugiro que também dê uma canja no futebol, jogando de batina no gol da seleção de Amontada, conforme sugeria o saudoso amigo-irmão, Sebastião Belmino.