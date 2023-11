O Nordeste na Série A nacional

O Vitória de Salvador está de volta à elite. Será mais um time nordestino na Série A. Mas, nos últimos três anos, o rubro negro baiano passou por terríveis dificuldades. Em 2021, caiu para a Série C. Foi um tormento. Em 2022, disputou a Série C. Conseguiu subir para a Série B. Agora, em 2023, finalmente garantiu seu retorno à Série A em 2024. Serve de lição. Parecia que o mundo tinha desabado sobre o Barradão, quando o time caiu para a Série C. Deu a volta por cima. Já o Bahia, seu maior rival, está pendurado. Faltando quatro jogos para o término da Série A, o Bahia está na 16ª colocação, com 38 pontos, apenas um ponto a mais que o Cruzeiro, primeiro da zona. O Fortaleza, segundo o Diário do Nordeste, tem menos de 1% de chance de ser rebaixado. Portanto, a presença do Leão na Série A de 2024 está acima de 98%. A situação do Sport, que ainda luta por uma vaga na Série A de 2024, é delicada. O Sport ´(5º) tem 60 pontos, o mesmo número de pontos do Juventude (4º) e do Criciúma (3º). O Problema é que o Sport tem um jogo a menos. Não depende mais de si. Sendo assim, o Nordeste provavelmente terá apenas dois representantes na elite. É pouco.