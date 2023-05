O nome da missão é vitória alvinegra

Hoje, mais uma vez, o Ceará no Estádio Presidente Vargas. E sem torcida. Já nem sei se seria melhor com a presença do torcedor. A pressão a favor poderia virar contra, caso o Tombense marcasse primeiro. São essas coisas especiais do futebol. O Tombense, da cidade de Tombos-MG, tem no comando técnico o bem conhecido, Marcelo Chamusca, de passagens pelo Fortaleza (2012, 2014, 2020) e pelo Ceará (2027). Também lá está o zagueiro Roger Carvalho, que jogou no Fortaleza (2018 a 2020.

A campanha do Tombense é muito parecida com a do Ceará. Dentro dos critérios, a única diferença está no saldo de gols a favor do time mineiro. O Tombense tem saldo negativo de um e o Ceará tem saldo negativo de seis. No mais, os dois são vizinhos de infortúnio e de apreensões. Claro que a situação mais delicada é a do Ceará, pois, além de estar na zona de rebaixamento, é clube de massa. Portanto, a torcida cobra mais. A derrota para o Vitória na rodada passada gerou em Porangabuçu profundo desconforto, ou seja, a obrigação de o alvinegro ganhar o jogo. Nem pensar em tropeço. E, nesse caso, nem empate será admitido. O nome da missão é vitória. Com letras maiúsculas.