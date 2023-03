Em meados da década de 1950, Pelé, o Rei do Futebol, fazia desfilar seu talento no Estádio da Vila Belmiro. Era o domínio absoluto de uma das mais perfeitas formações de futebol do planeta. O ataque, então, inesquecível: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu acompanhei tudo através das transmissões pelo rádio. Na mesma época, Iguatu se destacava no cenário musical brasileiro pela pena do notável iguatuense Humberto Teixeira, autor da música Asa Branca, que foi imortalizada na voz do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Depois, seguiu se destacando também na música pela inspiração de um outro iguatuense notável, o compositor e cantor Evaldo Gouveia. Nestas voltas que mundo dá, de alguns anos para cá Iguatu também passou a apostar no futebol. Claro, dentro de suas limitações.

No ano passado, fez a proeza de eliminar do Campeonato Cearense o poderoso Ceará Sporting Club. E agora, após eliminar da Copa do Brasil o América-RN, terá a ousadia de amanhã encarar o Santos dentro da Vila Belmiro. O mundo mágico do futebol coloca Iguatu dentro do estádio onde Pelé e Neymar fizeram ver. Jamais imaginei que seria o futebol o instrumento de aproximação entre Santos e Iguatu. Seja o que Deus quiser...