O melhor futebol do mundo

Nos últimos vinte anos, os europeus estão superando os sul-americanos. Passaram a praticar um futebol mais eficiente. Muitos consideravam um tipo de futebol feio porque baseado na força física e na velocidade. Hoje não está mais assim. Com o intenso intercâmbio, os europeus assimilaram muito bem a plasticidade, antes apenas presente nos times brasileiros. O Manchester City, que ganhou com mérito o título mundial, tem uma forma bonita de jogar. O toque de bola lembra demais o grande Cruzeiro de Wilson Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes e Tostão. Lembra demais o Flamengo de Andrade, Adílio, Zico e Tita. É bonito ver o Manchester City jogar.

Lembra demais a Seleção Brasileira de 1970 com Clodoaldo, Gérson, Rivelino e Pelé. Está muito difícil o futebol brasileiro retomar a hegemonia. Por enquanto, caberá aos brasileiros a missão de aplaudir as grandes formações europeias. Ter a humildade de reconhecer que ficou para trás em todos os níveis. A primeira grande reforma no futebol brasileiro seria a mudança de calendário. Enquanto persistir com a massacrante programação de competições, o futebol brasileiro não voltará ao topo do mundo.

Imbróglio

Outro ponto a ser levado em conta é a bagunça que tomou conta da CBF. Desde o dia 07 de dezembro, por decisão judicial, houve o afastamento do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Motivo do afastamento: possíveis irregularidades nas eleições realizadas em 2017. Há há total falta de transparência na cúpula que comanda a entidade.

Pressão

Agora a FIFA e a Conmebol comunicaram à CBF que uma comissão virá ao Brasil no dia 08 de janeiro de 2024, tendo por objetivo resolver a questão, sem a influência de órgãos alheios à esfera esportiva. Até lá, a CBF não poderá promover qualquer tipo de eleição. Se a CBF tomar alguma decisão contrária à recomendação da FIFA, poderá ser suspensa.

Punição grave

Uma suspensão por parte da Fifa trará graves prejuízos ao futebol brasileiro, como, por exemplo, a impossibilidade de os times brasileiros disputarem competições internacionais. A própria Seleção Brasileira também sofreria a mesma punição. A situação é muito mais séria do que se imagina. Há muito são questionáveis os processos eletivos realizados pela CBF.

Comando

Há, sim, a necessidade de se questionar o modelo que mantém a CBF sob o controle de um grupo bastante fechado. É preciso arejar a entidade. Há muita coisa esquisita como, por exemplo, a convocação da Seleção Brasileira. Há ou não há influências externas na convocação? Três ex-presidentes foram afastados, acusados de corrupção.

Relação

O fracasso do futebol brasileiro tem tudo a ver com o modelo administrativo da CBF, que teve três ex-presidentes afastados por denúncia de corrupção: Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero. Já o ex-presidente, Rogério Caboclo, foi afastado, sob acusação de assédio sexual. Portanto, interesses outros estão acima dos interesses da entidade. Não pode dar certo.