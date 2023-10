O manto de Nossa Senhora e a camisa da Seleção Brasileira

Hoje, dia 12, o Brasil comemora a sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida. A história é conhecida. Aconteceu em 1717 no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Pescadores encontraram a imagem da Santa. Na rede dos pescadores, veio primeiro o corpo. Depois, a cabeça. A repercussão cresceu com o passar do tempo, alcançando a devoção que tomou conta do país. Mas o que isso tem a ver com o futebol? Em 1950, o Brasil perdeu a Copa do Mundo em pleno Maracanã, usando o uniforme que tinha a camisa branca. Uma tragédia.

Então, por superstição, a camisa branca não mais foi usada. Na Copa de 1958, na Suécia, a Seleção Brasileira fez todos os jogos com a camisa amarela. Mas, quando da partida final, teve de mudar a camisa. Motivo: a Suécia, dona da casa, tinha o direito de jogar com seu principal uniforme, que tinha também a camisa amarela. Então o Brasil teve de improvisar a camisa azul para usar no jogo da decisão da Copa. A superstição tomou conta do elenco. Aí, o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, reuniu todo o grupo. Disse que azul era a cor do manto de Nossa Senhora. E que, portanto, vinha para abençoar. Assim, espantou os temores. E o Brasil, de azul, foi campeão do mundo pela primeira vez.