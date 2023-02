O Fortaleza encurtou o caminho

Uma das metas do Fortaleza no presente ano é a conquista do pentacampeonato estadual. E, pelo visto, vai muito bem em busca desse desiderato. Agora mesmo, após a goleada (6 x 1) sobre o Alético-CE, garantiu sua presença na semifinal, encurtando o caminho que pretende seguir rumo à decisão. Teoricamente, o Fortaleza é o favorito. Tem o melhor elenco do futebol cearense. E também um treinador que sabe promover as alternativas adequadas à rotatividade do grupo. Prova disso foi o que o time passou em Juazeiro do Norte na rodada anterior. Quando o Barbalha engrossou o pescoço e resolveu segurar o placar que estava empatado (1 x 1), o técnico Vojvoda fez entrar, do banco para a vitória, Thiago Galhardo e Pochettino. Ao receber um passe perfeito de Galhardo, Pochettino marcou o gol que garantiu os três pontos. Ficou a impressão de que o Leão, apesar do aperto sofrido, define a maneira de vencer. As semifinais serão disputadas em dois jogos (ida e volta). A fase final também será em dois jogos (ida e volta). Portanto, o tricolor evitou ter que disputar as quartas de final, fato que o obrigaria a encarar mais duas partidas. O Leão tem sobras, mas nada de “já ganhou”.

Torcidas juntas

Desde 1957, acompanho os clássicos no Estádio Presidente Vargas, que fica na Gentilândia (capital do Benfica) onde sempre morei. Na época, não havia torcida organizada. As torcidas passavam juntas pelas ruas do bairro. E não havia brigas nem confusão. No próprio estádio, quando alguma discussão acontecia, a turma do “deixa disso” cuidava de restabelecer a concórdia.

Paz

A primeira torcida organizada do futebol cearense foi criada pelo senhor Walter Filgueiras, torcedor do Ceará, na década de 1970. Chamava-se “Morena”. Era um grupo sereno, tranquilo, incapaz de criar problemas. Tinha comportamento exemplar, bem diferente das “organizadas” de hoje que tantos problemas têm criado dentro e fora dos estádios.

Policiamento

Já que se confirmou a presença das duas torcidas no clássico Ceará x Fortaleza, terça-feira, às 21:35, no PV, reitero o que desde ontem faço como advertência: é preciso colocar um policiamento ostensivo, especial, nos bairros Gentilândia e Benfica. E monitorar possíveis encontros marcados nas redes sociais. O setor de inteligência não pode falhar.

Outra vaga

O Ceará, praticamente, está com a sua passagem direta garantida para a semifinal do Campeonato Cearense. Apesar de Iguatu e Atlético terem sete pontos, com chances de chegarem aos 10 pontos e o mesmo número de vitórias do Ceará, o saldo de gols do Vozão é de sete gols de vantagem sobre o Iguatu e de dez gols sobre o Atlético. Vozão com a mão na vaga.

Saudade

Morreu Zé Augusto, lateral-esquerdo, que em 1962 jogou no Ferroviário. Zé Augusto estava com 80 anos de idade. Era irmão de dois ídolos do nosso futebol, ambos já falecidos: Benício e Guilherme. Benício foi tricampeão cearense pelo Ceará em 1963. Guilherme brilhou no Ceará e na Seleção Cearense. Uma família dedicada ao futebol. Fica a eterna saudade.