O Fortaleza e a Copa Sul-Americana

Faltam três rodadas para o encerramento da Série A nacional. O Fortaleza, 13º colocado, está na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Leão enfrentará o Bragantino (hoje), o Goiás (domingo próximo) e o Santos (dia 06/12).

Ainda inquieta o jejum do Leão: nove jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. É esquisito. Não sei como o tricolor perdeu o caminho. Há momentos inexplicáveis. Mas, de repente, pode reencontrar a melhor produção e voltar a ganhar.

Jogou bem no empate com o Palmeiras. Se o Leão repetir a boa atuação do jogo anterior, uma vitória tricolor será plenamente viável. Importante também será o Leão segurar uma vaga na Sul-Americana. A perda do título para a LDU ficou entalada até hoje.

Terá uma nova chance de decidir a Sula em 2024? Está aí uma pergunta de difícil resposta. Mas vale a pena continuar a luta. A perda do título diante da LDU, como aconteceu, permanece entalada na garganta tricolor.

Verdade é que a Copa Sul-Americana deixou de ser algo tão distante como era antigamente. Hoje faz parte da vida tricolor. E, se faz parte do cotidiano, já é hora mesmo de o Leão ousar mais, ou seja, querer não apenas a participação, mas o título. Já sentiu que é viável.

TÍTULO

O futebol cearense cresceu muito nos últimos anos. Mas está faltando um título de maior projeção. Em todas as decisões nas maiores competições nacionais, o futebol cearense saiu derrotado. Em 1960, o Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras (2 x 8) na decisão da Taça Brasil. Ficou com o vice-campeonato.

NOVAMENTE

Em 1968, o Fortaleza mais uma vez credenciou-se para a decisão da Taça Brasil. Desta vez foi derrotado pelo Botafogo (4 x 0) no Maracanã, após empate (2 x 2) no PV. O tricolor foi vice-campeão. Já em 1994, o Ceará decidiu com o Grêmio a Copa do Brasil. O Ceará perdeu (1 x 0 no Beira-Rio, após empate de 0 x 0 no Castelão. Ceará vice-campeão.

CAMPEÃO

Está na hora de irmos buscar um título de campeão nas duas mais importantes categorias do futebol brasileiro: a Série A nacional e a Copa do Brasil. E, pelo que fez o Fortaleza na atual temporada, dá para perceber as boas chances de chegar a um título de campeão da Copa-Sul-Americana. Questão é fazer disso uma meta bem definida.

VALORIZAÇÃO

Os títulos nacionais, conquistados pelo Fortaleza, Guarany de Sobral e Ferroviário, têm o seu valor. O Guarany foi campeão brasileiro da Série D em 2010. O Ferroviário foi campeão brasileiro da Série D em 2018 e em 2023. O Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B em 2018. Ótimo. Mas a meta agora terá de ser uma conquista de campeão brasileiro da Série A ou campeão da Copa do Brasil.

CONCLUSÃO

Os avanços do futebol cearense são visíveis. A Série A nacional era uma divisão inalcançável. Hoje faz parte do dia a dia do futebol cearense. Nem de longe se pensava em Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Hoje já são competições perfeitamente acessíveis ao futebol cearense. Não custa nada ousar um pouco mais.