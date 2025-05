O foco do Leão na atual conjuntura

O Fortaleza tem dado fortes sinais de uma retomada. Os dois jogos anteriores, pela produção apresentada, trouxeram grandes esperanças. O próprio técnico Juan Pablo Vojvoda, antes meio cabisbaixo, assumiu um ar de confiança, já pela dedicação ao trabalho e por experiências passadas.

Sim, mas em quatro competições paralelas, Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Libertadores, qual deve o Leão dar prioridade? Querer abraçar o mundo com as pernas é pretensão descabida. A meu juízo, a atenção maior deve ser dada à Séria A nacional.

Isso não quer dizer que as outras competições sejam colocadas em segundo plano. Não é assim. Na medida do possível, cada competição deve receber a atenção exigida pelo momento. Cada produto na sua gôndola. Mas considero de maior importância a Série A nacional.

No momento, observa-se a tão pretendida correção de rumo feita pelo treinador Vojvoda. Ele mesmo admitiu que o seu ciclo no Leão de Aço não terminou. Então, vida que segue, plena de esperança, graça e beleza.

Experiência

Alguns jogadores do Ceará admitiram que não gostam de jogar em um estádio que tem gramado sintético como, por exemplo, o Allianz Parque. Pois será nesse estádio que o Vozão enfrentará o Santos, segunda-feira próxima. Assim, terá oportuna experiência no jogo com o Santos para pegar depois o Verdão pela Copa do Brasil.

Artificial

Não gosta de estádio que tem o gramado sintético. Por mais que digam que é a mesma coisa, não é. Entendo a posição dos jogadores que são contra. Também não gosto de nada artificial. Gramado é o natural, bem cuidado. O gramado do Castelão e o do Serra Dourada já foram considerados os melhores do Brasil. Acredite. Foram. Hoje...

Vexame

O futebol na Venezuela não é o esporte preferido. O beisebol, sim. Mas o futebol venezuelano vem conseguindo se impor diante dos brasileiros. A humilhação sofrida pelo Vasco Da Gama, perdendo por 4 a 1 para o Puerto Cabello, foi a mais recente proeza venezuelana. Não é preciso dizer mais nada...

Fumaça

Quando a CBF vai anunciar oficialmente que a Seleção Brasileira já tem um novo treinador? Parece que estão trazendo um ser de outro planeta. Um “deus”. Nunca vi tanto aparato, tanta aragem junta. Há anos que isso vem se arrastando. É ridículo. Que fumaça difícil!

Respeito