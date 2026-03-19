O foco agora é a Série B nacional

Fortaleza e Ceará avançam para a quinta rodada da Copa do Brasil. Os cofres receberam boa injeção financeira. Quanto à qualidade do futebol, ainda há uma incerteza. O patamar apresentado por ambos, nos seus respectivos jogos diante do Nova Iguaçu e do São Bernardo foi apenas razoável.

Agora vai começar o maior desafio dos nossos representantes: garantir vagas na Série A de 2027. Tenho repetido: se não subirem para a elite, pouco importará o que tenha sido feito nas demais competições. A frustração decorrente do rebaixamento no ano passado ainda está viva.

O adversário do Ceará, na estreia, será o mesmo São Bernardo que o Vozão eliminou da Copa do Brasil. Agora, porém, o jogo será no Castelão. Já o Fortaleza terá na estreia o Botafogo de São Paulo. No Campeonato Paulista, na fase classificatória, o Botafogo ficou apenas no 10º lugar.

A meta dos cearenses é chegar nos dois primeiros lugares, que garantem subida direta. Mas, se não for possível, terão de viabilizar a presença no playoffss de acesso, ficando entre o terceiro e o sexto lugar.

Mudança

Não gostei da mudança no regulamento, ou seja, a que criou o confronto direto entre o terceiro e o sexto colocados e entre o quarto e o quinto colocados. Não vi nenhum motivo para tal mudança. Justo seria manter a classificação direta dos quatro primeiros. Reconhecimento do mérito nos pontos corridos.

Resultado

A mudança permitirá que o sexto colocado, na contagem por pontos corridos, tenha a oportunidade de eliminar o time que chegou em terceiro lugar. Um absurdo. Isso não está correto. A meu juízo, oferece um benefício a quem foi pior no somatório geral. O mérito, então, poderá ir para o espaço.

Semelhante

Situação semelhante em relação ao quarto colocado. No modelo anterior, já estaria classificado direto. Agora, o regulamento permitirá que o quinto colocado possa eliminar o quarto colocado, ou seja, o que foi melhor na fase classificatória. Não sei quem foi o autor dessa ideia de jerico, que representa terrível retrocesso.

Especialista

O goleiro do Ceará, Richard, tem se tornado um especialista em pegar pênaltis. Pegou três na série diante do São Bernardo. Em 2024, garantiu o título de campeão cearense, pegando o pênalti que definiu na série diante do Fortaleza. Lembra o ex-goleiro Jefferson, que foi um dos bons pegadores de pênalti no futebol cearense.

Saudade