O foco agora é a Série B nacional
Leia a Coluna desta quinta-feira (19)
Fortaleza e Ceará avançam para a quinta rodada da Copa do Brasil. Os cofres receberam boa injeção financeira. Quanto à qualidade do futebol, ainda há uma incerteza. O patamar apresentado por ambos, nos seus respectivos jogos diante do Nova Iguaçu e do São Bernardo foi apenas razoável.
Agora vai começar o maior desafio dos nossos representantes: garantir vagas na Série A de 2027. Tenho repetido: se não subirem para a elite, pouco importará o que tenha sido feito nas demais competições. A frustração decorrente do rebaixamento no ano passado ainda está viva.
O adversário do Ceará, na estreia, será o mesmo São Bernardo que o Vozão eliminou da Copa do Brasil. Agora, porém, o jogo será no Castelão. Já o Fortaleza terá na estreia o Botafogo de São Paulo. No Campeonato Paulista, na fase classificatória, o Botafogo ficou apenas no 10º lugar.
A meta dos cearenses é chegar nos dois primeiros lugares, que garantem subida direta. Mas, se não for possível, terão de viabilizar a presença no playoffss de acesso, ficando entre o terceiro e o sexto lugar.
Mudança
Não gostei da mudança no regulamento, ou seja, a que criou o confronto direto entre o terceiro e o sexto colocados e entre o quarto e o quinto colocados. Não vi nenhum motivo para tal mudança. Justo seria manter a classificação direta dos quatro primeiros. Reconhecimento do mérito nos pontos corridos.
Resultado
A mudança permitirá que o sexto colocado, na contagem por pontos corridos, tenha a oportunidade de eliminar o time que chegou em terceiro lugar. Um absurdo. Isso não está correto. A meu juízo, oferece um benefício a quem foi pior no somatório geral. O mérito, então, poderá ir para o espaço.
Semelhante
Situação semelhante em relação ao quarto colocado. No modelo anterior, já estaria classificado direto. Agora, o regulamento permitirá que o quinto colocado possa eliminar o quarto colocado, ou seja, o que foi melhor na fase classificatória. Não sei quem foi o autor dessa ideia de jerico, que representa terrível retrocesso.
Especialista
O goleiro do Ceará, Richard, tem se tornado um especialista em pegar pênaltis. Pegou três na série diante do São Bernardo. Em 2024, garantiu o título de campeão cearense, pegando o pênalti que definiu na série diante do Fortaleza. Lembra o ex-goleiro Jefferson, que foi um dos bons pegadores de pênalti no futebol cearense.
Saudade
Morreu o radialista Carlos Augusto, o Amigão. Tive a felicidade de trabalhar com ele na Rádio Verdes Mares. Um notável profissional. Tinha uma voz muito bonita. Homem de coração generoso. Brilhou também na TV Diário. Guardarei dele as melhores recordações. Que Deus o receba na Mansão Celeste. Fica a saudade.