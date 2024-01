O Ferroviário larga da frente

Até meados da década de 1960, o começo da temporada futebolística em Fortaleza era uma festa. Havia o “Torneio Início”, competição realizada em um único dia, envolvendo todos os participantes do Campeonato Cearense. Antes dos jogos, havia o desfile das equipes com todos os seus componentes, inclusive e principalmente os ídolos. Também desfilava o quadro de árbitros da então FCD, Federação Cearense de Desportos, hoje FCF, ou seja, Federação Cearense de Futebol. Todo o desfile ao ritmo da banda de música da Polícia Militar. Coisas que o tempo levou como diria José Limaverde no seu programa na PRE-9. Hoje está tudo diferente. A abertura oficial das atividades futebolísticas acontecerá no dia 06 de janeiro, sábado próximo, no velho Estádio Presidente Vargas, o mesmo cenário da época do “Torneio Início”. O Ferroviário será o time cearense a largar primeiro. Enfrentará o Asa de Arapiraca, em jogo único, válido pela pré-Copa do Nordeste. O Ferrão cuidou de fazer o devido preparo. Às vésperas do Natal, no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, ganhou do Potiguar de Mossoró por 1 a 0. E, no dia 30 de dezembro de 2023, também na Barra, empatou com o Horizonte (1 x 1). Ferrão é o favorito.

Jogo de abertura

Como não há mais o “Torneio Início”, competição que entrou em desuso, a FCF programou uma partida especial para marcar o início oficial do Campeonato Cearense. O Fortaleza, campeão da Série A 2023, enfrentará o Horizonte, campeão da Série B 2023. Será uma maneira de dar destaque e de valorizar o início da competição.

Treinador

No ano passado, o treinador Filinto Holanda subiu o Horizonte para a Série A 2024. Após boa temporada no futebol de Goiás, Filinto voltou às origens. Ele nasceu na cidade de Pacoti, na Serra de Baturité, no Ceará. Aliás, em 2010, quando era treinador do Horizonte, Filinto Holanda foi eleito o melhor treinador cearense.

Outro jogo

No mesmo dia, ou seja, sábado, 20 de janeiro, mas uma hora e meia depois da abertura no Castelão, haverá um outro jogo pelo Campeonato Cearense: Ferroviário x Floresta. Acontecerá no Estádio Presidente Vargas, na Gentilândia, capital do Benfica. O Ferroviário entra como forte concorrente a quebrar a supremacia de 28 anos de títulos apenas conquistados por Fortaleza (16) e Ceará (12).

Contratações

O Ceará tem adotado uma política bem diferente da política adotada nos anos anteriores na questão das contratações. Agora me parece mais profissional e rigoroso neste mister. Reduz assim a margem de erros. É bom frisar que o rebaixamento do Ceará e sua permanência na Série B têm tudo a ver com as estapafúrdias contratações que fez de certo tempo para cá.

Leilão