O desafio alvinegro na Curuzu

O Ceará tem uma dura missão, hoje, em Belém: ganhar do Paysandu. Tarefa difícil, mas possível. O Papão é o rei do empate na atual Série B. Empatou oito vezes. Tem três derrotas. Seu ídolo é Nicolas, atacante que não deu certo no Ceará. Um dado interessante: o Paysandu jogou cinco vezes na Curuzu. Obteve só uma vitória: 2 x 0 sobre o América-MG.

Em casa, o Papão empatou quatro vezes: Avaí, 0 x 0; Goiás,1 x 1; CRB,1 x 1; Operário,1 x 1. Segue invicto na Curuzu. Mas não tem sabido tirar melhor proveito ao atuar no alçapão, pois cravou apenas uma vitória. Cabe ao Ceará a tarefa de quebrar essa invencibilidade. Repito: é difícil, mas possível, sim.

Este será o segundo jogo do Ceará sob o comando de Léo Condé. Certamente, Léo já detectou problemas que terá de corrigir no mais curto espaço de tempo possível. O Ceará tem sofrido gols incríveis. Carece de uma transição veloz. Precisa diversificar os trabalhos ofensivos para não sobrecarregar Erick Pulga.

Uma vitória do Ceará, hoje, além de aliviar as tensões, criará ambiente favorável à definitiva retomada. O técnico Léo Condé foi contratado para encontrar as soluções.

Final

A Eurocopa vai chegando ao fim. Espanha e Inglaterra estão na decisão. Torci pela Holanda. Desde a minha infância, sempre tive muito contato com os padres holandeses da Igreja dos Remédios. Estudei na Escola Padre João Wassen. Mas a Inglaterra mereceu a classificação. A Espanha me parece melhor.

Outra decisão

Argentina e Colômbia farão a grande final da Copa América. A bagagem da Argentina é muito maior. Messi está muito distante da melhor forma. Desta vez, a minha preferência fica com os colombianos. Lamentavelmente a Seleção Brasileira fracassou. Não é fácil administrar a carreira de medalhões.

Técnico

A Seleção Brasileira está sendo um cemitério de treinadores. O último que conseguiu êxito foi Falipão, campeão da Copa do Mundo de 2002. Mesmo assim, em 2014, ele foi novamente o treinador da Seleção Brasileira. Aí, a Canarinho sob seu comando sofreu a maior goleada de sua história nas Copas: 7 a 1, diante da Alemanha.

Endeusamento

Até hoje não entendo o endeusamento de Telê Santana, ungido pela crônica esportiva do Sul e Sudeste como o melhor treinador da Seleção Brasileira de todos os tempos. Conseguiu perder duas Copas do Mundo, no comando de uma seleção de jogadores notáveis como Zico, Sócrates, Júnior, Cerezo e Falcão. Nas duas Copas, caiu nas quartas. Que melhor é este?

Saudade

Hoje, às 19 horas, na Paróquia da Paz, a Missa da Esperança, celebração pela vida eterna do querido e saudoso apresentador de rádio e televisão, Sebastião Belmino. A Paróquia da Paz fica na Rua Visconde de Mauá, 905, Aldeota. Familiares e amigos em oração. Um encontro no melhor sentimento cristão.