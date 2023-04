O começo do Ceará na luta pela ascensão

Hoje começa a árdua tarefa do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Novelli Júnior, enfrentará o Ituano. Não faz muito, o Vozão jogou lá pela Copa do Brasil. Empatou no tempo normal, mas foi eliminado nas cobranças de pênalti. Pelo que aconteceu, é possível prever as dificuldades na partida de hoje. A Série B tem seus percalços e suas características. Tudo a seu tempo. É nesta competição que o Ceará terá de apostar todas as fichas. Subir é uma questão de honra para o alvinegro, máxime depois da extrema decepção que foi o rebaixamento no ano passado. A pergunta recorrente: tem o Ceará elenco para conquistar a ascensão? Teoricamente, sim. Entretanto, é preciso saber como estarão os concorrentes. Isso somente será possível, creio, após quatro ou cinco rodadas. De momento, pelo que foi exposto na Copa do Nordeste, coloco o Ceará entre os times que estão com boas possibilidades de ascensão. Mas falta ainda ver os clubes das outras regiões. Só então haverá uma panorâmica da situação. De uma coisa, porém, todos podem ter certeza: a caminhada na Série B, não obstante ser de qualidade inferior à da Série A, é muito complicada.

Otimismo

Sport e Ceará, que disputarão a fase final da Copa do Nordeste, podem ser colocados como duas equipes com boas chances de subir para a Série A nacional. A disputa pela Copa do Nordeste será no dia 19 de abril no Castelão e no dia 03 de maio na Ilha do Retiro. O otimismo tem outra razão de ser: o novo comando do Ceará está muito atento às necessidades do clube na Série B.

Projeção

Estive com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Ele se mostrou muito confiante na sequência positiva do trabalho que vem dando certo já há alguns anos. A filosofia continuará inalterada, uma vez que os resultados, no somatório geral, são satisfatórios. A meta na Série A será outra vez chegar à Libertadores. Tem elenco para isso.

Comentário

Achei muito interessante as referências elogiosas que Marcelo Paz fez ao técnico Juan Pablo Vojvoda. Quando eu disse que não conhecia pessoalmente o técnico do Leão, Marcelo fez questão de marcar uma data para um papo informal. Ótimo. Marcelo me disse que Vojvoda é muito simples. Pessoa de uma convivência muito agradável. Que bom. Irei lá.

Sem estrelismo

Gosto de treinadores que não apelam para espalhafatos à borda do gramado. São discretos nas atitudes e até mesmo nas comemorações. Vojvoda tem comportamento decente e respeitador dentro e fora do campo. Mesmo nas adversidades, jamais o vi em atos inconvenientes. Entende muito de futebol. Saber mexer é uma de suas principais virtudes.

Sucesso

O goleiro Douglas Dias fez excelente trabalho no Ferroviário no Campeonato Cearense. Fiz alguns registros de suas belas atuações na equipe coral. Mas entendo que não o fiz na dimensão por ele merecida. Douglas está num momento excepcional de sua carreira: sereno, seguro, confiante. Ele está com 35 anos, idade da total maturidade para quem joga nessa posição.