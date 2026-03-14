O cearense e a volta ao mundo – decolagem autorizada

Os sonhos e a ousadia. O ideal e a coragem. O amor e o desprendimento. O aviador Alexandre Frota, cearense da gema, cabra da peste, juntou esses sentimentos na busca de seu maior objetivo: dar a volta ao mundo, sozinho, no comando de um avião monomotor, o RV-10.

Quando concluir o percurso, de cerca de 80 mil quilômetros, será o primeiro brasileiro a realizar tal façanha sozinho. Amanhã, às 10 horas, ao decolar do Clube de Aviação Desportiva, o Catuleve, em Aquiraz, ele levará consigo o destemor tão próprio da nossa gente.

Alexandre Frota, carinhosamente apelidado de Alex Bacana, sabe dos percalços que terá pela frente. Mas, inspirado na bravura dos pioneiros da aviação, como Santos Dumont, Louis Blériot e Amelia Earhart, preparou-se para superar todos os obstáculos. Ele está pronto para seguir até chegar ao êxito final.

Uma volta ao mundo, assim, significa navegar em céus de brigadeiro e céus de tempestade. Voar entre nuvens de paz e nuvens de guerra. Um solitário aviador, sob a proteção de Deus, a dizer ao mundo: parem, eu peço passagem.

Família

Alexandre Frota tem uma família linda: a esposa Noêmia e os filhos João (10 anos) e Gabriel (8 anos). A família se envolveu no projeto e deu total apoio. A saudade faz parte. Mas poderá ser amenizada pelos contatos permanentes através dos canais digitais. Síntese: estarão sempre juntos, apesar de separados pela distância.

80 dias

O escritor francês, Júlio Verne, escreveu o romance “A Volta ao Mundo em 80 Dias”. No romance, o inglês Phileas Fogg ganhou uma aposta ao circundar o mundo em 80 dias, ora usando trens, ora navios, ora balões. Já, na vida real, Alexandre terá de percorrer quase 80 mil quilômetros. Uma coisa é ficção. Outra coisa é a realidade.

Ousadia cearense

Pinto Martins, aviador cearense, entrou para a história em 1923. Ele integrou a tripulação do avião “Sampaio Corrêa”, que, na década de 1920, fez a pioneira viagem aérea entre Nova Iorque e o Rio de Janeiro. Um feito notável para a época. Hoje, Pinto Martins é o nome oficial do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Imprevistos

Planejar uma viagem, como a que fará Alexandre Frota, requer estudo, dedicação e competência. Terá de passar por países em conflito. Há a guerra da Rússia com a Ucrânia. Há uma situação conturbada no Oriente Médio. De repente, terá de alterar o que foi planejado. Claro que o “Plano B” está pronto para situações emergenciais.

Conclusão