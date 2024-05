O Ceará precisa ousar mais

Há aquele instante em que o time parece acordar. Um estalo. Eureka! E tudo, de um momento para outro, muda para melhor. O Ceará parece perto de alcançar um momento assim, ou seja, o da descoberta definitiva de um caminho que o leve de volta à Série A nacional. Na Série B, há cinco jogos o Vozão não perde. Mas as decepções dos tropeços diante do CRB, inclusive com a eliminação na Copa do Brasil, abalaram a confiança no grupo. Houve também empates inadmissíveis: 1 x 1 com o Goiás na estreia e 2 x 2 com o CRB.

De qualquer forma, está se aproximando do G-4. É o que interessa. Hoje, poderá ser o início da virada. É preciso uma sequência de vitórias para alavancar de vez a reação definitiva. Quero acreditar que o momento ideal é agora mesmo. Ganhar hoje do Coritiba (7º), ganhar do Vila Nova (9º) na segunda-feira em Goiânia e ganhar do Brusque (17º), dia 16, em Itajaí, Santa Catarina. Dirão, talvez que é querer muito. Mas é assim mesmo que deve ser um time que pretende subir para a Série A. Pensar positivo. Pensar grande. Se operar de forma mediana, pode até subir, mas dependerá muito da sorte e de resultados de terceiros.