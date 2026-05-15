O Ceará entre a frustração e a esperança

Doeu. A eliminação do Ceará na Copa do Brasil era esperada, mas não da forma como aconteceu. O Vozão vinha de uma série de insucessos. O Atlético-MG tinha a vantagem do empate. O favorito era o visitante. A própria torcida do Vozão parecia entender assim.

Quando a bola rolou, um cenário inesperado. O Ceará fez 1 a 0 e ficou com um homem a mais. Ganhou de presente o segundo gol. Um gol contra. Com 2 a 0 no placar, encaminhada a classificação. Mas faltou o gol para matar o jogo. Teve todas as chances. Desperdiçou-as. Aí sofreu o gol do castigo.

Decisão por pênaltis pode ser na competência ou no acaso. Depende do dia de cada um. Com o goleiro do Atlético, Everson, é quase sempre na competência. Foi na competência, sim. Pegou. Bateu. Marcou. Ganhou. A festa ficou com ele, com os mineiros. Ao Ceará, a frustração.

A esperança está no que o Ceará produziu. Criou situações. Mandou bola na trave. Teve a classificação na mão. Sinais de que poderá alcançar melhores desempenhos. Esperança de que a hora da virada é possível.

Ousar mais



Do jogo com o Atlético-MG, restou provado que o Ceará pode ousar mais. Observem quantas oportunidades de gol o Vozão criou. Foi o ponto positivo. Gerou confiança. Mas não pode continuar com o elevado índice de erros nas finalizações. Aí o efeito é exatamente inverno: não adianta evoluir, sem concluir com gols.

Ajuste

Há a necessidade de ajustar a artilharia alvinegra. O elevado número de chances desperdiçadas diante do Atlético-MG é prova cabal da deficiência. Foi o principal motivo da eliminação do Ceará. É uma observação extremamente relevante. Time, que não faz gol, sofre. Sofreu.

Clássico-Rei

Domingo, depois de amanhã, mais um clássico-rei. Os clássicos não se conectam. São separados porque cada um tem a sua própria história. Não há sequência como em novela ou seriado de televisão. Os elementos são os do dia, na hora do jogo. Não há favorito.

Contagem

Faltam poucos dias para a convocação da Seleção Brasileira. Segunda-feira, finalmente o técnico Carlo Ancelotti dirá quem vai compor a Canarinho em mais uma Copa do Mundo. As especulações são enormes. Há gente chutando de bico. Prefiro esperar.

Será?

O pau que rola nas redes sociais é que Neymar será chamado. Será? Pelo sim, pelo não, muito menos pelo contrário. A dúvida finalmente será extinta na próxima segunda-feira. Pela lista preliminar, que vazou, o nome dele está entre os que serão chamados. Será?