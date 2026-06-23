O Ceará e o medo da Série C

Cuidado para o Vozão não tropeçar na mesma pedra. No ano passado, quando o Ceará foi cedendo espaço aos times que vinham de trás, faltou uma voz de comando para reagir diante da ameaça. O Vozão foi sendo ultrapassado, até cair de vez na última rodada. Foi rebaixado para a Série B.

Nas atuais circunstâncias da Série B nacional, o Ceará também está vendo a gradual redução do espaço com relação à zona de rebaixamento. Agora, após a derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, a distância passou a ser de apenas três pontos. É muito preocupante a situação alvinegra.

O próximo jogo será em Caxias do Sul, diante do Juventude, quarto colocado. Um desafio muito difícil. Se a reação alvinegra não for imediata, uma provável visita ao Z-4 se tornará bem provável nas próximas rodadas. Para evitar tal incômodo, somente uma sequência de vitórias devolverá ao Vozão a confiança perdida.

Cuidado, pois, para não tropeçar na mesma pedra. Em 2025, foram empurrando com a barriga até a queda no despenhadeiro. Será que agora a diretoria ficará de braços cruzados, vendo episódios tão semelhantes?

Conhecidos

No Juventude estão dois ex-jogadores do Fortaleza: o lateral-esquerdo Diego Barbosa e o atacante Allanzinho. Aliás, Allanzinho teve também boa passagem pelo Ferroviário. No jogo passado, na vitória do Juventude sobre o São Bernardo, Diego Barbosa foi titular. Allanzinho entrou no segundo tempo, no lugar de Aderlan.

Advertência

O Juventude ganhou do vice-líder, São Bernardo, no Campo do Primeiro de Maio, casa do São Bernardo. Isso valorizou ainda mais o feito do Juventude e serve também de advertência ao Ceará. O time gaúcho está a três pontos do segundo lugar, que classifica direto para a Série A de 2027. O jogo cresceu de importância.

Mais tranquilo

O Fortaleza ainda não é nem de longe o que a torcida deseja, máxime se comparado com os áureos tempos de Rogério Ceni e de Juan Pablo Vojvoda. De qualquer maneira, está na zona do playoff. Não é o ideal, mas abre espaço para disputa no mata-mata. O ideal seria estar entre os dois primeiros, que têm ascensão direta para a Série A.

Série C

A derrota do Floresta para o Brusque, em Santa Catarina, deixou o Floresta afastado somente um ponto da zona de classificação para a próxima fase. Agora, o Floresta recebe o Barra, que é também de Santa Catarina. O jogo será sábado, no PV, às 21 horas. Boa possibilidade de o Floresta voltar para a zona de classificação.

Bem na Série D

No próximo fim de semana, no PV, o Ferrão recebe o Central-PE. Com uma vitória simples, o Ferrão avança. O Maracanã, em casa, recebe o Imperatriz-MA. Com uma vitória simples o Maracanã avança. O Iguatu, no Morenão, basta empatar com a Tuna. Assim, todos avançarão para a próxima fase.