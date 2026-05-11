O Ceará e o medo da Série C

Os últimos resultados alvinegros têm provocado fortes reações da torcida. A derrota para o Atlético Goianiense, em pleno Castelão, subiu o tom da torcida, insatisfeita com tudo o que aí está. Uma sequência que vem de 2025, quando despencou, até ser rebaixado na última rodada.

Depois disso, o Ceará não deu nenhum sinal de que terá potencial para subir direto, ou seja, chegando em primeiro ou segundo lugar na Série B. Até agora, em algumas rodadas, ficou entre os participarão do playoff, ou seja, do terceiro ao sexto lugares. Há um clima de incerteza em Porangabussu.

Na história alvinegra, jamais o time caiu para a terceira divisão do futebol brasileiro. Tal fato tem sido usado como provocação ao Fortaleza, que sofreu oito anos de Série C. Mas agora, com a atual situação, é o alvinegro quem está temeroso, haja vista a campanha oscilante nos recentes confrontos.

Faltam ainda trinta rodadas. Há tempo para as devidas correções de rumo. Mas os reparos terão de ser urgentes. Embora o certame seja uma légua tirana, o tempo voa. E tudo fecha em um piscar de olhos.

Maldição

A Série C parece ser uma maldição. É olhada com desdém pela maioria dos clubes mais conceituados. Mas é bom frisar: em 2025, onze dos vinte clubes da Série C tinham participado da Série A, a elite nacional. Portanto, não é tão incomum, como se pensa, uma visita à terceirona nacional.

Atual

O futebol cearense tem um time na Série C nacional: o Floresta. Tem oscilado muito. É um constante bate-volta, entrando e saindo da zona de classificação. Estão na atual Série C: Paysandu, Santa Cruz, Guarani de Campinas e Figueirense, que já disputaram a Série A.

Permanência

Quero crer que o Ceará não cairá para a terceira divisão. Pode ser que permaneça na segunda divisão. Levando-se em conta seu atual futebol, é mais provável a permanência do que a descida, a desclassificação. Mas é bom não dar margem ao azar.

Convocação

Na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, acontecerá a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que este ano será em três países: México, Estados Unidos e Canadá. Falta apenas uma semana. A grande dúvida: Neymar será ou não convocado? Só Deus sabe...

Sexta Copa

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão disputar a sexta Copa do Mundo. Participaram de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Messi esteve presente em duas finais, ou seja, em 2014 no Brasil e em 2022 no Catar. Foi vice-campeão do mundo em 2014 e campeão do mundo em 2022. Exemplo de atleta. Exemplo de profissional.