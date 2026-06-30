O Brasil como nos velhos tempos

O futebol penta não poderia se despedir da Copa como uma seleção qualquer. A Canarinho, com resiliência e qualidade, superou todas as dificuldades. Quando sofreu o gol japonês, em momentos pareceu incapaz de reagir. Casemiro e Danilo fizeram comprometedor primeiro tempo. Na fase final, a outra verdade.

Ancelotti mexeu bem. Voltou com Endrick. Veio o empate com Casemiro, que de vilão virou herói. Depois entrou Martinelli, que fez o gol da vitória e da justiça no placar. O segundo tempo do Brasil fez lembrar os velhos tempos de um futebol capaz de grandes viradas.

O Japão entrou para se defender e, quando possível, buscar os contra-ataques. Conseguiu seu objetivo no primeiro tempo. Mas ficou nisso. Nada mais que isso. A Seleção Brasileira passou por um terrível sofrimento na tentativa de furar o bloqueio. Mas teve classe, serenidade e competência para alcançar a virada.

O treinador japonês, Moriyasu, disse que o Brasil já não era mais o mesmo do passado. Então ele conheceu o Brasil do presente. Um Brasil que pode até perder a Copa, mas que tem brio e dignidade para viradas espetaculares como a de ontem.

Próxima etapa

Uma seleção para ser campeã tem de estar preparada para o que der e vier. Foi assim que, quando menino, com 11 anos de idade, vi o Brasil ser campeão pela primeira vez. Na fase de grupos, o Brasil teve de enfrentar os gigantes Inglaterra e União Soviética e o forte time da Áustria. O Brasil terminou em primeiro lugar.

Gigantes

Foi o sucesso diante dos gigantes na fase de grupos da Copa de 1958 que fez o Brasil consolidar a sua confiança nos desafios seguintes. Assim, goleou (5 x 2) a França na semifinal e goleou (5 x 2 também) a Suécia na decisão. Exemplo a ser seguido pela Canarinho agora.

O próximo

Amanhã será conhecido o próximo adversário do Brasil. Em Dallas, Costa do Marfim e Noruega se enfrentarão. Quem sair vitorioso, enfrentará o Brasil, domingo, dia 05 de julho, em Nova Jersey. Creio que a maioria vai querer a Costa do Marfim, teoricamente mais fraca. Mas repito: time que quer ser campeão não seleciona adversário.

Ídolo

O destaque da Seleção da Noruega é o atacante Erling Haaland, centroavante do Manchester City, da Inglaterra. A Noruega foi goleada (4 x 1) pela França em um jogo onde poupou seus principais jogadores. Na Copa de 1998, na França, o Brasil foi derrotado (2 x 1) pela Noruega na fase de grupos. Mas o Brasil já estava classificado.

Conclusão