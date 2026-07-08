O Brasil caiu, Ceará na zona

Não está sendo fácil ao cronista absorver tantas mazelas juntas. O golpe da eliminação sofrida pela Seleção Brasileira ainda está entalado na garganta do colunista. E, como se não bastasse tamanha decepção, vem agora o Ceará Sporting Club para a faixa do rebaixamento.

Foi deprimente o primeiro tempo do Brasil na estreia diante do Marrocos. Mas muito mais deprimente foi o segundo tempo da Canarinho diante da Noruega. Quando a Copa do Mundo terminou para o Brasil, concentrei minhas atenções na Série B, o nosso feijão com arroz.

Mais decepção. O Ceará, das glórias passadas de ídolos como Gildo, Ivan Roriz e Alexandre Nepomuceno, está agora na zona de rebaixamento. E, pelo visto, caminhando célere rumo à terceira divisão do futebol brasileiro. Será uma tragédia, caso o Vozão não reaja a tempo.

Ainda bem que o Fortaleza está na faixa do playoff da Série B. Tem, pois, possibilidades de voltar à elite nacional em 2027. Quanto ao Ceará, se não houver união na cúpula, dificilmente escapará do vexame em que se meteu.

Divisão

Renúncia faz parte do futebol. Há presidente que renuncia, diretor que renuncia, técnico que renuncia... No Ceará, a renúncia do vice-presidente, Ernando Uchoa Sobrinho, aumentou as preocupações. Motivo da saída: disputas internas e discordâncias. Como pode prosperar um time dividido no seu próprio seio?

Sensatez

Conheço o advogado Ernando Uchôa Sobrinho. É um homem íntegro, sensato, profissional competente, pessoa pela qual tenho muito respeito e admiração. Só mesmo um ambiente conturbado e desfavorável o levaria, como o levou, a deixar o clube que ele tanto ama.

Posição

Agora, na zona de rebaixamento, o Ceará precisará de união interna e externa, visando a criar ambiente favorável a uma retomada. Time dividido na cúpula também se divide em campo. Claro que chega ao gramado o eco das desavenças. Ingênuo quem pensa que a crise fica restrita às salas de reuniões.

Consequência

Não se iludam: a atual posição do Ceará, 17º, na zona de rebaixamento, já é a consequência natural das divergências no alto comando. O saudoso médico e ex-presidente do Ceará, Eulino Oliveira, dizia sempre que o Ceará unido era quase imbatível. Já a desunião provoca o que está posto agora, ou seja, derrota e crise intensa.

Diferença de postura

O que está havendo no Ceará é disputa pelo poder ou vaidades exacerbadas? Creio que as duas coisas ao mesmo tempo. Os vaidosos pouco estão ligando para o clube. Priorizam seus interesses pessoais. E usam o clube, não para servir, mas para tirar proveito. Já os abnegados se doam à causa do clube.