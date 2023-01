O avanço lento e gradual dos times cearenses

Os torcedores, na grande maioria, são apressados. Os cronistas esportivos, na grande maioria, são apressados. Mal a bola começou a rolar, vieram as cobranças. Ora, os times não tiveram pré-temporada. Há alguns anos, havia todo um trabalho de preparação. Alguns times treinavam dois ou três meses antes da largada. Os jogadores eram levados para estâncias especiais. No Sul, as equipes ricas iam para Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira em São Paulo. Na década de 1950, a Seleção Brasileira ia para o famoso Hotel das Paineiras no Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro. Aqui, os times se hospedavam em estâncias nas cidades de Pacoti ou Guaramiranga, na Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité. Hoje, é diferente. O Campeonato Cearense começou no dia 14 de janeiro. A Copa do Nordeste começou no dia 21 de janeiro. Portanto, ainda sob os efeitos das festas de Natal e Ano Novo. Não houve tempo para treinos. Como, então, querer os times numa produção perfeita, se não tiveram as condições ideais para tal? Pela situação presente, já disputando duas competições, o correto será mesmo esperar pelo avanço lento e gradual, decorrente das próprias disputas.

Padrão

Neste início de competição, o Fortaleza foi o time que manteve razoável padrão. Não foi tão brilhante, não goleou, mas ganhou bem os seus jogos. Pelo certame estadual, ganhou do Iguatu (2 x 0) e ganhou do Caucaia (1 x 0). Pela Copa do Nordeste, ganhou do Campinense (2 x 0) e ganhou do Sergipe (1 x 0). Neste último jogo, ficou devendo no segundo tempo, mas venceu.

Goleadas

O Ceará aplicou duas goleadas. Pelo Campeonato Cearense, logo na estreia, aplicou 5 a 0 no Guarani de Juazeiro em pleno Estádio Romeirão. Depois, no Estádio Presidente Vargas, aplicou outra goleada, ou seja, 4 a 0 no Pacajus. Marcou nove gols e não sofreu nenhum. Entretanto, na estreia pela Copa do Nordeste sofreu a goleada aplicada pelo Ferroviário (3 x 0). Oscilou demais.

Oscilação

O Ferroviário começou o ano muito bem. Garantiu sua vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, ao eliminar o Asa e o Confiança. Na estreia da Fase de Grupos, engoliu o Ceará. Derrotou o Vozão com uma goleada (3 x 0). Pelo certame estadual, ganhou (4 x 0) do Barbalha. Empolgou. Aí, em casa, na Barra do Ceará, perdeu para o Atlético (0 x 1). Oscilou. Jogou mal.

Variações

Observem que nenhum time conseguiu manter um padrão de excelência. Não existe excelência nos primeiros jogos nem em Copa do Mundo, a não ser em alguns casos isolados. Agora mesmo, na Copa do Catar, a campeã Argentina teve um início preocupante ao perder para a Arábia Saudita. Só depois se encontrou e ganhou o título.

Favoritos

Na rodada deste fim de semana, hoje, às 16 horas no PV, o Ceará é o favorito diante do Maracanã. Também hoje, às 20 horas, no Ronaldão, o Ferroviário é o favorito diante do Caucaia. Amanhã, no Romeirão, o Fortaleza é o favorito diante do Barbalha. Detalhe: favoritismo não é certeza de vitória senão apenas um indicativo de melhores possibilidades. As zebras existem.