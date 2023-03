O almejado penta tricolor está na berlinda

O tríplice êxito alvinegro gerou uma situação inimaginável. Há um consenso de que o elenco tricolor é melhor e oferece mais opções. Sim, mas são três derrotas seguidas para o Ceará. Uma sequência muito rara em clássico-rei. Já agora são suscitados questionamentos sobre a suposta superioridade do Leão.Não estará havendo uma certa soberba por parte dos tricolores, ainda que de forma velada? A verdade é que o Vozão vem fazendo muito bem o que lhe cabe. Ganhou a primeira, coisas do futebol; ganhou a segunda, coincidência; ganhou a terceira, tem algo novo no front. Tem um Ceará que não se intimida e encara sem medo o adversário. Tem um Ceará disposto a mostrar que, quando a bola rola, há como neutralizar o poderio do Leão. Já fez isso três vezes.

Começa amanhã a decisão do Campeonato Cearense de 2023. Para quem dizia que os certames estaduais tinham perdido o interesse, aí está a prova contrária: todas as atenções se voltam para o Castelão. Terá o Fortaleza força mental para reverter a situação, após três derrotas consecutivas para o Ceará? Terá concentração capaz de esquecer que foi despachado da final da Copa do Nordeste, exatamente pelo maior rival?

Conceitos

Destaque

Contratação

A movimentação do ataque do Ceará tem se mostrado veloz, máxime com Janderson pela esquerda. O setor ganhará mais qualidade e velocidade com a chegada de Eric Pulga, que vinha se destacando no Ferroviário. Pouco a pouco, o Ceará vai ajustando as suas linhas. Eric Pulga está mesmo no perfil ofensivo do Vozão.